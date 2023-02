Appartamento distrutto dalle fiamme in via Lotti: dieci persone intossicate, nessun ferito grave

Cronaca

| 08:11 - 27 Febbraio 2023

Ieri, nel tardo pomeriggio, un incendio ha devastato un appartamento al piano terra di un palazzo in via Lotti, nei pressi di Italia in miniatura. Le fiamme, divampate dalla veranda, hanno rapidamente causato la diffusione del fumo alle altre unità abitative, provocando una leggera intossicazione di dieci persone che sono state assistite dai sanitari del 118, dalla Polizia e dalle squadre dei vigili del fuoco presenti sul luogo.



Fortunatamente, nessuno è stato ferito direttamente dal fuoco, poiché gli inquilini hanno evacuato l'edificio appena sentito l'odore di bruciato. Tuttavia, cinque persone, tra cui una donna con tre bambini, sono state trasferite al pronto soccorso per precauzione.



Le operazioni di spegnimento sono durate circa tre ore, durante le quali l'appartamento in è divampato l'incendio e quello adiacente sono stati dichiarati inagibili. Le fiamme sono state alimentate dalla copertura in plastica che sovrastava l'ingresso dell'appartamento, distruggendo quasi completamente l'interno.



L'evento ha causato danni significativi alla proprietà e ha sconvolto gli inquilini coinvolti. Gli investigatori stanno ancora cercando di determinare la causa dell'incendio, ma, per fortuna, l'immediata risposta degli operatori ha evitato conseguenze ancora più gravi.