Bonaccini domina in Romagna ma Schlein sfida la sua leadership

Attualità

Rimini

| 07:57 - 27 Febbraio 2023

Stefano Bonaccini ha ottenuto una forte presenza nella regione della Romagna, vincendo in diverse città come Ravenna, Imola, Forlì, Cesena e Rimini, anche se Elly Schlein ha fatto risultati importanti e ha costretto Bonaccini ad una competizione serrata per la segreteria nazionale del Partito Democratico. Nonostante Bonaccini abbia vinto in diverse città, Schlein ha guadagnato un significativo sostegno dagli iscritti al Partito Democratico nella provincia di Rimini, dove l'affluenza alle urne è stata di oltre 8.000 votanti. L'affluenza inizialmente era bassa a causa del maltempo, ma è aumentata nel corso della giornata. Ci sono stati momenti di tensione in un seggio di Santa Giustina, dove alcuni votanti avevano richiesto di partecipare ma il seggio non era quello giusto. Nel complesso, la vittoria a Rimini è stata di Bonaccini con il 54,34% dei voti, rispetto al 45,66% di Schlein, ma Schlein ha guadagnato circa il 5% in più rispetto al voto degli iscritti. L'età elettorale era di 16 anni.