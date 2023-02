Volley A2 femminile, Omag MT passa a Messina 0-3: 14esimo hurrà. Secondo posto

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:44 - 26 Febbraio 2023

La OMAG-MT si conferma e ancora una volta senza troppe fatiche si impone per 3-0 su Messina in poco più di un’ora di gioco. Contro le siciliane centra la quattordicesima vittoria e mantiene il secondo posto in classifica in solitaria. Prova tutta di cuore e carattere quella offerta da Saguatti (primo punto per lei oggi in questo campionato) e compagne.



Nelle file marignanesi prova corale esaltante in tutti i fondamentali, mentre tra le singole si è messa in evidenza soprattutto Perovic MVP e top scorer con 22 punti, frutto di 4 muri e un ottimo 62% in attacco.





IL TABELLINO



DESI SHIPPING AKADEMIA -OMAG-MT 0-3



DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA: Muzi 3, Robinson 12, Mearini 4, Ebatombo 14, Martilotti 6, Martinelli 6, Faraone (L), Silotto, Brandi, Catania. Non entrate: Varaldo, Ciancio, Pisano (L). All. Bonafede.



OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Rachkovska 4, Babatunde 9, Turco 1, Bolzonetti 11, Parini 7, Perovic 20, Caforio (L), Saguatti 1. Non entrate: Biagini, Covino, Cangini (L), Aluigi, Salvatori. All. Barbolini.



ARBITRI: Colucci, De Sensi.



PARZIALI: 17-25 19-25 18-25



NOTE – Durata set: 21′, 22′, 23′; Tot: 66′. MVP: Perovic.



Top scorers: Perovic N. (20) Ebatombo A. (14) Robinson M. (12)

Top servers: Parini S. (2) Perovic N. (2) Robinson M. (2)

Top blockers: Perovic N. (4) Babatunde M. (2) Martinelli M. (2)