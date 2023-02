Calcio RSM, Cosmos-Libertas sospesa. Altro tris del Domagnano

Sport

Repubblica San Marino

| 20:59 - 26 Febbraio 2023

Il Domagnano esulta (foto FSGC).





Cosmos-Libertas, la gara più attesa della domenica, è stata sospesa. Troppa la neve caduta nel corso del primo tempo, che ha reso impraticabile il terreno di gioco di Montecchio – dopo un’attenta valutazione congiunta del direttore di gara Delvecchio e dei capitani delle due formazioni. La gara, sospesa e rinviata a data da destinarsi, verrà rigiocata per la sola porzione mancante al suo completamento. Nella fattispecie, il secondo tempo che riprenderà dal punteggio di 1-0 in favore del Cosmos. Infatti, gli uomini di Berardi hanno sbloccato l’incontro al 7’ con Tommaso Guidi – primo a fiondarsi su un pallone vagante in area granata. Lo stesso attaccante ha la palla del raddoppio poco oltre la mezz’ora, ma l’uscita bassa di Zavoli lo costringe ad allargarsi – salvo tentare la stoccata da fondo campo, su cui è il portiere sammarinese ad avere la meglio. Più difficoltà, per la Libertas di Sperindio, a trovare spazi in avanti: Ben Kacem e Olcese vengono spesso pizzicati in fuorigioco, così che il tiro-cross di Sapori al 36’ è la miglior iniziativa del club di Borgo Maggiore che avrà a disposizione un tempo intero per recuperare lo svantaggio maturato in giornata. Quando, è ancora presto per saperlo.







Perentorio il successo del Domagnano, vicino al vantaggio sul Cailungo dopo pochi secondi con Fedeli. Quaranta replica con un mancino telefonato per Colonna, mentre l’omologo Elia Benedettini deve uscire alla disperata sui piedi di Fedeli per evitare il tracollo. Che arriva sullo sviluppo di quell’azione: Mazzoli calcia un corner al centro che Averhoff forse sfiora, traendo certo d’inganno Quaranta che suo malgrado è determinante nel battere Benedettini. Il Domagnano avvicina il raddoppio in un paio di circostanze prima dell’intervallo, ma Fedeli ed Angelini difettano di precisione. Nella ripresa il Cailungo si sbilancia, ma non riesce a creare i presupposti per pareggiare: dopo due tentativi infruttuosi ed altrettanti riflessi di piede di Benedettini, il Domagnano sfonda al 71’ con Lombardi. Irresistibile fuga in corsia per liberarsi di Iuzzolino e rientrare verso il centro dell’area sul raddoppio di Lusini. Il radente davanti a Benedettini è poi chirurgico per precisione ed i Giallorossi ipotecano il successo. Che passa anche dai rischi connessi a due interessanti iniziative di Aruci, vicino a dimezzare lo svantaggio. Superata indenne la sfuriata del Cailungo, il Domagnano la chiude definitivamente all’84’. Il retropassaggio di Iuzzolino rallenta sul terreno zuppo d’acqua, permettendo a Fedeli di trafiggere di prima intenzione Benedettini. Vittoria di capitale importanza per il Domagnano, unica a vincere tra le formazioni invischiate nelle retrovie.





Va incontro alla sconfitta, infatti, anche il Pennarossa. Opposti al Tre Fiori, i Biancorossi di Gori incassano il quarto K.O. consecutivo, che ha inevitabilmente portato Zago e compagni sull’orlo del penultimo posto. Allo stadio “Federico Crescentini” è il Tre Fiori dello squalificato Andy Selva a prendere in mano la partita, sfiorando il vantaggio già al 12’ con l’intelligente punizione mancina di Rizzo. Il totem offensivo dei Gialloblù sarà il grande protagonista dell’incontro, sfornando i due assist decisivi ai fini del ritorno alla vittoria. Il Pennarossa si fa vedere con Zago e Bahi poco prima della mezz’ora, ma Semprini non corre grossi pericoli. A differenza dell’omologo Simone Benedettini, trafitto al 39’ da Bernardi. Geniale la scucchiaiata di Rizzo, che premia il taglio del compagno tra Mezzadri e Vittori; ci mette poi tanto del suo Bernardi, che di petto prima ammortizza e poi si aggiusta il pallone per battere a rete col mancino. Prima dell’intervallo Dolcini va a pochi centimetri dal raddoppio, con un colpo di testa in tuffo che termina a lato di un nulla. Nella ripresa il campo diventa molto scivoloso per via delle precipitazioni nevose, ma a differenza di quanto avvenuto a Montecchio non è da prendere in considerazione l’eventuale sospensione. Così, al 69’ il Tre Fiori chiude la contesa: punizione laterale di Rizzo, che disegna una parabola perfetta per l’inserimento sul secondo palo di Savino – impeccabile nella zuccata del 2-0. In chiusura di gara Gjurchinoski, subentrato, va vicino al tris da piazzato. Tre sono comunque i punti incamerati dal Tre Fiori, che torna a tallonare La Fiorita e – seppur con una partita in più – si trova a -4 dalla capolista Tre Penne.