Carnevale Europeo a Isernia, Simone arriva in bici da Rimini

| 19:58 - 26 Febbraio 2023

Simone D'Antonio partito da Rimini.

E' arrivato a Isernia in bicicletta percorrendo 500 chilometri per assistere alla sfilata delle maschere zoomorfe a Isernia. Lui si chiama Simone D'Antonio, è partito da Rimini, la sua città, e ha trascorso 5 giorni pedalando. "Durante il percorso - ha raccontato all'Ansa - ho avuto un pit stop a Pescara perché si è rotta la manopola del cambio, ma ne è valsa la pena perché anche Pescara è una città bellissima". Simone, 34 anni, ha piazzato la sua tenda a Isernia attirando l'attenzione di tutti, in particolare dell'associazione Artemide, che ha organizzato il Carnevale Europeo: "Mi hanno subito 'adottato'. Ero entrato per una doccia e non sono più uscito dall'organizzazione di cui ora faccio parte. Sapevo che l'accoglienza degli isernini, e molisani tutti, è proverbiale, ma è stata più di quello che potessi immaginare". "A chi non è venuto a Isernia dico che ho fatto bene io, e non lo dico spesso nella mia vita. Mi auguro che il prossimo anno - ha concluso - vengano tante altre persone in bici con me".