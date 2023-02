Effettuati colpi in tre appartamenti a Santarcangelo: indagano le forze dell'ordine

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 19:50 - 26 Febbraio 2023

Ieri sera, (sabato 25 febbraio) una banda di ladri ha preso di mira tre appartamenti all'interno della stessa palazzina a Santarcangelo. I malviventi sono riusciti ad entrare forzando alcune finestre e hanno saccheggiato le stanze alla ricerca di oggetti di valore. Gli inquilini hanno scoperto il furto una volta rientrati a casa e hanno immediatamente allertato i carabinieri. Una volta giunte sul posto, le forze dell'ordine hanno eseguito una ispezione degli appartamenti e raccolto le prove del caso. Nonostante il bottino non sembra sia stato di grande valore, i proprietari degli appartamenti sono rimasti profondamente scossi dall'accaduto. La zona interessata dalla rapina si trova vicino alla stazione ferroviaria, in via San Vito.