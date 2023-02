Petizione contro nuovo allevamento di polli: oltre 6.000 firme in una settimana

Attualità

Novafeltria

| 19:31 - 26 Febbraio 2023

Un fermoimmagine della trasmissione Report Rai Tre.

Un comitato ha pubblicato una petizione sulla piattaforma change.org per fermare la costruzione di un nuovo allevamento industriale di polli a Cavallara di Maiolo, in Alta Valmarecchia. In una settimana, oltre 6.000 persone hanno firmato la petizione e due associazioni nazionali, la Lega Antivivisezione (LAV) e Terra!, si sono unite all'azione promossa dal Comitato PER la Valmarecchia - Stop allevamenti intensivi.



La petizione chiede a Stefano Bonaccini e alla Regione Emilia-Romagna di fermare i cantieri in corso. Il comitato ha anche convocato tutti i sindaci dell'Unione Comuni Valmarecchia a un incontro a porte chiuse per discutere del progetto. Parlamentari e consiglieri regionali si sono mostrati interessati ad approfondire l'iter che ha portato all'autorizzazione dell'intervento, e il comitato sta elaborando un dossier da mettere a disposizione della Regione. Il confronto deve uscire dai social e entrare nelle stanze della Regione Emilia-Romagna.