Calcio Promozione, Gabicce Gradara: Bartolini gol, ma non basta: la Cagliese strappa il pari (1-1)

| 19:30 - 26 Febbraio 2023

Enrico Bartolini (al centro).



Bomber Bartolini va ancora a segno (due gol in due partite), ma la sua rete non basta al Gabicce Gradara per avere ragione della Cagliese e così sul finale sfuma la vittoria che avrebbe issato la squadra di Vergoni al quarto posto in solitudine: ora il Gabicce Gradara è quinto in compagnia di Moie e MondolfoMarotta. Il vantaggio della squadra di casa arriva al 21’ della ripresa: palla recuperata sulla trequarti sinistra da Gabrielli, servizio in profondità per Bartolini che dopo il controllo si gira e di destro sull’angolo del palo opposto fulmina il portiere Paolucci vanamente proteso in tuffo. Il Gabicce Gradara su un paio di ripartenze avrebbe potuto chiudere i giochi ma non lo ha fatto ed è stato punito: al 40’ su una punizione sulla sinistra dai venti metri per fallo su Cicci, Bucefalo A. calcia nell’area super affollata dove Arcangeletti trova la deviazione vincente. Per il Gabicce Gradara è i 12esimo pareggio, il quinto tra le mura amiche.



Nel primo tempo partita equilibrata con la squadra di casa a fare la partita e a cercare invano la via della rete. Da segnalare un’azione Bartolini-Giunchetti con conclusione fuori dell’esterno; dall’altra parte su angolo di Bucefalo A. Cicci calcia a lato da buona posizione.



IL DIRETTORE SPORTIVO A fine partita a prendere la parola è il direttore sportivo Filippo Cipriani: ‘Pareggio alla fine giusto, la Cagliese si è dimostrata squadra agguerrita e mai doma; c’è rammarico perché avremmo potuto essere più lucidi da un lato nella ricerca del raddoppio in quanto abbiamo sciupato un paio di ottime ripartenze che a avremmo potuto sfruttare in maniera migliore, con più cattiveria; dall’altro nella gestione del vantaggio. Siamo ancora alla ricerca di quella mentalità vincente che richiede del tempo per essere fatta propria visto che siamo una squadra del tutto nuova, mediamente giovane e pure ritoccata al mercato di riparazione. Guardando il bicchiere mezzo pieno, buona prestazione all’esordio dal primo minuto del 2006 Della Chiara e la conferma che bomber Bartolini ha ancora il gol nel sangue. Anche lui ci sarà di grande aiuto nel processo di crescita”.



Il tabellino

Gabicce Gradara - Cagliese 1-1



GABICCE GRADARA: Renzetti, Della Chiara, Gabrielli, Domini, Lepri, Tombari, Giunchetti, Grandicelli, Bartolini (35’ st. Donati), Mani (26’ st. Betti), Ulloa (40’ st.Magi). A disp: Mussoni, Varrella, Morini, Capi, Pierri. All. Vergoni



CAGLIESE: Paolucci, Ciampiconi, Corazzi (42’ st. Balla), Gaggiotti, Mascellii, Brunelli, Romitelli (34’ st. Arcangeletti), Cicci, Ciacci R., Bucefalo, Genghini (42’ st. Ciacci A). A disp. Pifarotti, Bianchi, Costantini, Bucefalo S. Romani, Guion. All. Bettelli



ARBITRO: Ciccioli di Fermo (Silenzi di San Benedetto del Tronto-Cerca di Jsi)



RETI: 21’ st. Bartolini, 40’ Arcangeletti



NOTE: pioggia battente con vento forte, match giocato sul sintetico. Spettatori 150 circa. Recupero: 1’pt, 3’ st.