Calcio C, Fermana-Rimini 1-2. Gaburro: 'Ero fiducioso, in trasferta stiamo facendo buone cose'

| 18:47 - 26 Febbraio 2023

Marco Gaburro VENTURINI.

Boccata d’ossigeno puro per il Rimini, che sbanca il “Recchioni” e torna al successo. A Fermo, i biancorossi vanno sotto nella ripresa a causa di un contestatissimo rigore, ma trovano la forza di ribaltare nel finale le sorti del match grazie ai centri di Biondi e Mencagli. Insomma, in un colpo solo, il Rimini ritrova gol e successo. Questo il commento a caldo di mister Gaburro.



“Ero fiducioso alla vigilia perché in trasferta stiamo facendo delle buone cose - spiega il trainer biancorosso - La partita si è rivelata difficile come immaginavamo dal punto di vista sia ambientale che agonistico, è stato un primo tempo intenso nel quale abbiamo fatto anche fatica dal punto di vista qualitativo negli ultimi 30 metri, mentre i nostri avversari hanno trovato delle buone trame. Però ho visto la squadra molto concentrata, come già capitato nell’ultimo periodo”.



Come valuta l’episodio del rigore?

“Il rigore è stato un regalo dell’arbitro, capita a tutti a volte di sbagliare, ma poi da lì abbiamo reagito, ci siamo sbilanciati e abbiamo cercato il gol con veemenza e poi grazie anche a chi è entrato abbiamo trovato dei colpi importanti”.



Nel corso della gara ha messo mano alla squadra, con dei cambi anche rischiosi che però alla fine si sono rivelati vincenti.

“Il 3-4-1-2 è uno schema non utilizziamo molto, ma è nelle nostre corde: diciamo che con questi interpreti eravamo sicuramente un po’ sbilanciati, però secondo me era il momento di rischiare qualcosa di più. Poi sono arrivate anche le giocate giuste grazie al grande volume di gioco e dopo il pareggio ci siamo sbloccati, riuscendo così a trovare subito l’uno-due”.



Oltre alla gioia per il successo, note liete anche per i primi gol di due giocatori che avevano bisogno di questa iniezione di fiducia.

“Avevamo bisogno dei tre punti che ci consentono di posizionarci in una zona più tranquilla in classifica (i biancorossi raggiungono quota 41 punti, ndr): questa cosa ci può permettere di essere più liberi di testa, magari sfruttando la scia della vittoria anche nelle prossime partite. I gol? Li hanno trovati due ragazzi che in questo momento stanno lavorando molto forte, però oggi la rete avrebbe potuto trovarla chiunque, perché dall’episodio del rigore in poi la squadra ha recuperato intensità e fatto vedere anche delle buone giocate, cosa nel primo tempo non era successa”.