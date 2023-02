Calcio Prom: super Verucchio, rimontata e battuta la capolista Gambettola

Sport

Verucchio

| 18:23 - 26 Febbraio 2023

Un undici del Verucchio.



Verucchio - Gambettola 2-1



VERUCCHIO: Starna, Celli (38' st Colonna), Genghini A., Sacco Ste., Renzi, Girometti, Pavani (1' st Semprini), Sebastiani (1' st Muccioli), Bullini (27' st Berluti), Genghini L., Sacco Sim. (10' st Amati). A disp. Cignini, Farotti, Guarino, Michilli. All. Guerra.

GAMBETTOLA: Golinucci, Aloisi (4' st Palumbo), Rigoni, Alberighi (22' st Giulianelli), Severini, Maioli, Spadaro, Limouni (1' st Del Vecchio), Osayande, Gadda (42' st Radoi), Falchero (9' st Zammarchi). A disp. Donini, Radoi, Tani, Odunna. All. Bernacci.



ARBITRO: Maddaloni di Bologna.

RETI: 3' pt Spadaro, 5' st rig. Genghini L., 10' st Genghini A.

AMMONITI: Pavani, Amati, Celli, Rigoni, Gadda, Del Vecchio.

ESPULSI: Giulianelli, Muccioli, Delvecchio, Severini, Sacco St.





VERUCCHIO Sotto il diluvio, un grande Verucchio rimonta e supera la capolista Gambettola. Al 3' Spadaro intercetta un pallone fermato dall'acqua e batte l'incolpevole Starna. Al 25' il portiere rosanero salva su Starna. Al 40' Luca Genghini da calcio d'angolo serve Pavani, il tiro al volo trova la prodigiosa risposta di Golinucci. Nella ripresa il Verucchio parte in quinta e al 49' Simone Sacco calcia di poco a lato. Un minuto dopo filtrante per Bullini, atterrato in area: dal dischetto Luca Genghini non perdona. Passano dieci minuti e Andrea Genghini, sugli sviluppi di un corner, triangola con Muccioli e calcia di potenza, infilando sotto l'incrocio dei pali. Il Verucchio si difende bene e al 79' sfiora il tris con Stefano Sacco, ma la conclusione termina fuori.

Finale teso: espulsi Giulianelli e Muccioli, poi a fine partita volano i rossi per Stefano Sacco, Severini e Del Vecchio.