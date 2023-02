Cuore Rimini, Fermana ribaltata in due minuti: al Recchioni vittoria 2-1

Sport

Rimini

| 16:34 - 26 Febbraio 2023

Mencagli esulta VENTURINI (archivio).





di Riccardo Giannini



Il Rimini con grande cuore e determinazione rimonta la Fermana e torna alla vittoria dopo tre partite. Un rigore dubbio aveva portato in vantaggio i gialloblu, a segno Fischnaller, ma il Rimini ha rimontato nel finale grazie a Biondi, autore di un gol e di un assist. A firmare il sorpasso Mencagli, alla prima segnatura stagionale. Vittoria meritata dei biancorossi, firmata da Gaburro, bravo a vincere la partita a scacchi contro Protti. L'allenatore della Fermana ha infatto tolto dopo il gol Fischnaller, privando la squadra di un punto di riferimento importante, e non è intervenuto a centrocampo, con Giandonato e Scorza in debito di ossigeno. Al contrario Gaburro non ha avuto paura nel rivoluzionare la squadra, con quattro cambi tra il 53' e il 63': Pasa ha dato verticalità al gioco, Biondi ha fatto il Delcarro e Mencagli..il Santini, che invece si è segnalato per il brutto gesto nel finale, una manata a Eleuteri che gli è costata l'espulsione. Ma al fischio finale torna il sorriso: la squadra è viva e la condizione fisica pare tornata brillante.



PAGELLE



ZACCAGNO 6.5: Neglia ha le sue responsabilità, ma il portiere biancorosso nell'occasione del 14' è come sempre una certezza. Attento anche su un velenoso tiro cross di Maggio che inquadra la porta da posizione laterale. Giganteggia nelle uscite.

LAVERONE 6: partita dai due volti. Con Regini in campo può tornare a spingere e nella ripresa mette sotto pressione la difesa avversaria. Ma quando Maggio lo punta son dolori per lui.

PIETRANGELI 6: fa buona guardia sui lanci lunghi. Puntuale nelle fasi di gioco in cui la difesa si deve schierare a tre (MATTIA ROSSETTI s.v.).

PANELLI 6: un paio di belle chiusure delle sue. Un rischio clamoroso in fase di impostazione del gioco al 76'.

REGINI 6.5: parte bene in fase di spinta, dopo un minuto guadagna infatti subito un calcio d'angolo. Poi si occupa più della fase difensiva. Entra duro su Neglia, rischiando il cartellino giallo. Diligente nel passaggio alla difesa a tre quando Laverone si alza, nel complesso una prestazione sufficiente. Pennella l'assist per Biondi: traversone al bacio, traiettoria sottostimata dalla difesa e non da Biordi.

DELCARRO 6: prestazione in linea con le ultime apparizioni. Generoso, mette sempre il fisico, ma un po' spuntato. Sfortunato sull'episodio del rigore (BIONDI 7: il matchwinner. Inizia sbagliando un passaggio facile, poi carbura e diventa decisivo con un gol e un assist).

TANASA 6: campo pesante, gara da battaglia: Gaburro lo sceglie e ottiene da lui quello che cercava: un'attenta marcatura su Giandonato. Un paio di buoni recuperi (PASA 7: entra in partita in modo brillante, come attesta una splendida apertura per Laverone. Nel finale chiusura sontuosa, in ripiegamento difensivo, su Giandonato).

ROSSETTI MATTEO 6: ingresso in partita vigoroso, tanto più che viene redarguito dall'arbitro già al secondo minuto. Un paio di buone verticalizzazioni, ma Gaburro non pare convinto della sua prestazione e anche per evitare un secondo giallo lo sostituisce (TONELLI 6: dà più verticalizzazioni al centrocampo del Rimini).

GABBIANELLI 6: partita dai due volti. Un pallone sanguinoso perso nel primo tempo, qualche passaggio sbagliato, poi sale di tono come tutta la squadra. Colpisce anche un clamoroso incrocio dei pali.

SANTINI 4: partiamo dalla fine, dalla manata su Eleuteri che gli costa il rosso. Dopo un primo tempo in cui aveva fatto più falli di Panelli e Pietrangeli, sembrava riuscito a mettere il suo agonismo al servizio della squadra, giocando una ripresa discreta. Ma senza trovare gloria al tiro: come domenica, Laverone gli recapita un cross interessante, ma il bomber non riesce a inquadrare il bersaglio di testa.

VANO 5.5: le gambe girano meglio rispetto a settimane fa, ma dopo un buon inizio Spedalieri gli prende le misure (MENCAGLI 7: domenica scorsa ne avevamo annotato i progressi. Fisicamente sta bene, dà meno punti di riferimento ai difensori avversari rispetto a Vano. E segna un gol..alla Santini).

All. GABURRO 7: gli ingressi di Pasa, Biondi e Mencagli sono stati determinanti. Vittoria meritatissima: nella partita a scacchi con Protti sembrava sconfitto, invece gli ha dato scacco matto con bravura.



FERMANA - RIMINI 1-2

RETI: 53' rig. Fischnaller, 79' Biondi, 81' Mencagli



FERMANA (4-3-3)

Borghetto - Gkertsos, Parodi, Spedalieri, Carosso (86' Eleuteri) - Scorza (89' Romeo), Giandonato, Misuraca - Neglia, Fischnaller (57' Busatto), Maggio.

IN PANCHINA: Nardi, De Matteis, Pellizzari, De Nuzzo; Pinzi, Graziano, Vessella, Giampaoli; Tulissi, Sacco, Pampano, Ronci.

ALLENATORE: Protti.

AMMONITI: Spedalieri, Scorza.



RIMINI (4-3-2-1)

Zaccagno - Laverone, Pietrangeli (77' Mattia Rossetti), Panelli, Regini - Delcarro (56' Biondi), Tanasa (63' Pasa), Matteo Rossetti (56' Tonelli) - Gabbianelli, Santini - Vano (63' Mencagli).

IN PANCHINA: Galeotti, Lazzarini; Tofanari, Allievi, Haveri; Sandri.

ALLENATORE: Gaburro.

AMMONITI: Matteo Rossetti, Gabbianelli, Tonelli.

ESPULSO: Santini.

CAMBIO DI MODULO: dal 77' 3-3-4, dall'82' 4-3-3.



ARBITRO: Rispoli di Locri

NOTE: angoli 3-3. Tiri totali 5-7, tiri in porta 4-5. Recupero 1' pt, 5' st.