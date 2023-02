Balneari Rimini: 'Delusi da chi era dalla nostra parte'

Attualità

Rimini

| 11:00 - 26 Febbraio 2023

Concessioni demaniali.

Gli operatori di spiaggia Rimini, prima città balneare d'Italia per presenze turistiche, non nascondono una certa "delusione" nei confronti del governo dopo che anche il presidente della Repubblica ha bollato l'ennesima proroga delle concessioni demaniali come incompatibile con il diritto europeo e la giurisprudenza italiana. A volerla inserire nel dl Milleproroghe è stata proprio quella maggioranza che negli anni si è spesa per le battaglie della categoria.



"Se non risolve il problema questo governo qui, per noi sarà la fine. Non ci sarà nessun altro che potrà mettere in sicurezza le nostre imprese", dice all'ANSA Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud e di Confartigianato imprese

demaniale.



Con l'insediamento del governo Meloni, per i balneari della provincia di Rimini, che da sola conta circa 500 stabilimenti, sembrava cosa fatta. La maggioranza fatta di quei partiti che a turno hanno sfilato sulla battigia promettendo tutto ciò che desideravano ha alimentato gli entusiasmi. "Siamo convinti che questo governo ci voglia aiutare", premette Vanni, ma c'è "la delusione che non abbia preso di petto la situazione". Colpa, secondo i gestori degli stabilimenti, delle promesse da campagna elettorale: "Questa proroga - ricostruisce il rappresentante di categoria - è frutto delle elezioni regionali che ci sono state in Lazio e Lombardia. Ora che gliel'ha detto anche Mattarella, speriamo che l'abbiano capita", dice stizzito Vanni, che torna a chiedere una legge definitiva sulle gare. "Non ci sono più scuse. Non vogliamo proroghe, ma chiarezza". L'appello è ai partiti di maggioranza: "Siccome hanno sempre detto che ci vogliono difendere, adesso devono essere concreti".



Di analogo avviso è il presidente di Oasi Italia, riminese anche lui, Giorgio Mussoni. "Il centrodestra fa le stesse cose degli altri", sostiene facendo riferimento al prendere tempo.

"La proroga di un anno non risolve il problema e indispettirà l'Europa". L'Italia ha recepito la direttiva Bolkestein sulla libera concorrenza nel 2010. Da allora i governi di ogni colore hanno fatto una proroga dopo l'altra. "I veri nemici li abbiamo in casa", dice facendo la lista: la politica "che non ha mai affrontato la materia dal verso giusto", e i balneari che si sono divisi: "All'inizio avevamo tre sigle, ora siamo in undici".

Mussoni torna a chiedere una legge che riconosca il valore d'impresa e che premi la professionalità degli operatori. Lo fa anche il presidente della Cooperativa Bagnini Riccione Diego Casadei: "Il governo ha detto che voleva prendere in mano la materia e difendere la peculiarità italiana. Ma lo deve fare con atti normativi che rispettino la giurisprudenza europea e italiana". "Ci vuole chiarezza una volta per tutte", è quanto esige, perché "una proroga fatta per prendere tempo non serve a niente".