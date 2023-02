Psi: l’Assessore riminese Francesco Bragagni eletto segretario regionale

Attualità

Rimini

| 10:57 - 26 Febbraio 2023

L'assessore Francesco Bragagni.

Il 35enne avvocato Francesco Bragagni, assessore alla Legalità del Comune di Rimini, è stato eletto segretario regionale del Psi dell'Emilia-Romagna. "La mia gioia per l'elezione a segretario regionale dei socialisti emiliano romagnoli- ha detto- si aggiunge alla soddisfazione che, dopo un dibattito animato e vivace, è prevalsa la prospettiva ampia e la visione di futuro di una proposta che pone al centro i giovani e le donne e le loro aspettative per una società più giusta e meno diseguale. Mi metterò subito al lavoro per un obiettivo che deve accomunarci tutti: la rielezione, tra due anni, di un socialista in consiglio regionale, preceduta dall'affermazione in tanti comuni al voto nei prossimi mesi". Congratulandosi con Bragagni, il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, gli ha rivolto parole di fiducia e incoraggiamento: "Andiamo avanti sulla strada della autonomia e dell'identità socialista per costruire una grande area socialdemocratica e riformista".