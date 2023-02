Calcio giovanile, la rinascita del Rivazzurra: in due anni 120 iscritti. Al lavoro nove istruttori

Sport

La squadra Esordienti 2010 del Rivazurra al torneo di Verona.

C'era una volta il Rivazzurra Calcio. Una società che ha fatto storia non solo a livello locale, ma nazionale con la conquista della semifinale tricolore Allievi prima e del titolo italiano Giovanissimi poi sempre con Firmino Pederiva in panchina.

A guidarlo alla sua nascita i fratelli Marino e Piero Benedettini, poi Gastone Montesi e infine Renzo Fabbri.



LA STORIA Il Rivazzurra, arrivato fino alla Promozione (allora non c’era l’Eccellenza) e finito poi nell’orbita del Parma dopo essere stata una costola del Rimini, ha visto avvicendarsi decine di giocatori arrivati al professionismo e tecnici di valore. Ne ricordiamo solo alcuni: Agostini, Zamagna, Mingazzini, Antonioni, Caminati, Melucci, Sandro Cangini. E ancora: Radi, Serafini, Carotti, Orlandi, Filippo Fabbri, quest’ultimo ceduto al Parma e ora valido tecnico a livello giovanile, mentre tra i tanti allenatori da ricordare Perfetti, Cinquetti (era al fianco di Pederiva nel successo tricolore dei Giovanissimi), Perversi, Bonanno, Carnevali, Berlini, Rubinacci, Bravi. Una scuola di vita prima che sportiva, un modello educativo, fiore all’occhiello della città anche per il celebre torneo giovanile Città di Rimini che ha fatto storia e che aveva in Michele Grimaldi l'anima organizzativa.



LA RINASCITA Dopo qualche anno di sofferenza con l’attività ridotta al settore giovanile e pochi iscritti, è stata attivata una collaborazione con l’AC Miramare diventato poi Rivazzurra Miramare con partecipazione al campionato di Prima categoria e a quello Juniores, collaborazione poi cessata per motivi organizzativi. Nel 2020 Raffaele Gennaro, la responsabile amministrativa Mara Campidelli, Stefano Gori, l’instancabile Piero Cancellieri (presente in società dal 1970 prima come giocatore poi allenatore e responsabile tecnico) insieme ad un numero ristretto di fidati collaboratori, hanno deciso di rilanciare la gloriosa società e ripartire da zero. Il presidente non poteva che essere lui, Gastone Montesi, a legare passato e presente.



“Siamo partiti con una ventina di tesserati nel 2020 - racconta Raffaele Gennaro, allenatore Uefa C, responsabile dell'Attività di Base e anima della società – per arrivare a 60 nel 2021 e a 120 nell’attuale stagione, dai 6 ai 12 anni. Un lavoro intenso che ha reso oggi il Rivazzurra una realtà calcistica di ottimo livello con alte prospettive di crescita, un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze dei quartieri di Miramare, Rivazzurra, Bellariva e Marebello. La nostra offerta formativa si fonda sul puro e sano divertimento con il rispetto delle regole di vita. L'obiettivo triennale è di allestire una squadra Allievi, poi Juniores e infine una prima squadra. Il lavoro e l’impegno ripaga sempre, la dimostrazione sono i ragazzi tenuti sotto stretta osservazione da società importanti e quelli già passati a club professionistici”.



STAFF E CAMPI DI ALLENAMENTO I tecnici a cui sono affidati i ragazzi sono quattro, tutti in possesso di patentino Uefa B e C, che si avvalgono del lavoro di cinque collaboratori. L'Attività di Base conta sulle squadre Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, e nella stagione 2023-2024 nascerà la sezione Attività Agonistica con la formazione Giovanissimi. I campi di allenamento sono quelli in sintetico di Miramare (via Parigi) e in erba a Rivazzurra (via Musiani).

Intanto sono state allacciate collaborazione con la Polisportiva Garden e il Riccione Calcio Femminile.

Il percorso di crescita passa anche attraverso varie esperienze come la partecipazione di tre giorni al “Torneo Nazionale di Verona” e prossimamente al torneo Internazionale in Spagna “Copa Mediterranea”.

Tra gli appuntamenti da fissare in agenda quello di domenica 5 marzo: dopo la messa delle ore 11 nella chiesa Sant'Antonio da Padova a Rivazzurra i ragazzi e famiglie si ritrovano al Parco Pertini per trascorrere un pomeriggio assieme in allegria con giochi di società.



SPONSOR La società riserva un ringraziamento speciale per quanto è riuscita a fare fino ad oggi agli sponsor: Gelateria Pesaresi, Ristorante Maresca, Pizzeria Da Vinci, Impresa Edile TMT, Società Italiana Gas Liquidi, C.R.T. srl Lavaggio e carburanti, Poliambulatorio il Boschetto e il Centro di fisioterapia e riabilitazione “Fisiokinetica” di Santarcangelo.

