Basket in carrozzina, NTS Riviera fa il colpaccio Torino 48-59

Sport

Rimini

| 10:19 - 26 Febbraio 2023



Cesare si riprende quel che è di Cesare, sul difficile campo torinese NTS Riviera Basket conferma con gli interessi il risultato della precedente gara annullata replicando la vittoria di prestigio controllando la partita fin dal primo minuto senza mai distrarsi.



I neroverdi torinesi non sono mai riusciti a mettere il naso davanti e man mano che le energie si riducevano NTS Riviera Basket Rimini ha consolidato senza patemi la sua superiorità, peraltro mai messa in dubbio in questa stagione.



Partita dura senza esclusioni di colpi, merito dell’efficace difesa torinese capace di imbrigliare Rimini al minimo vantaggio di due soli punti a fine primo quarto limitando bene Giustino & Co.



Stessa musica nel secondo quarto, Rimini mantiene un buon controllo del campo ma senza riuscire a prendere il largo, solo un +4 per il 25-29 all’intervallo lungo.



La partita prende finalmente il verso giusto nel terzo quarto, con il trio Giustino, Acquarelli, Loperfido che riesce finalmente ad allungare confezionando un rassicurante +11, più che sufficiente a mettere in ghiaccio il risultato con il contributo di Pellegrini, Rossi e Storoni.



Nell’ultimo giro HB UICEP Torino prova ancora a reagire con la consueta tenacia ma deve arrendersi, NTS Riviera Basket risponde punto su punto con calma e freddezza e chiude 48 a 59.



Ulteriore prova di maturità e carattere dei riminesi che non si sono fatti sfuggire l’occasione e complimenti ad HB UICEP Torino che, non si può negare, le ha provate proprio tutte.



Il tabellino



HB UICEP Torino IST Fisicoterapico - NTS Riviera Basket Rimini: 48-59



HB UICEP Torino IST Fisicoterapico: La Terra 8; Balsamo 14; Angelozzi 4; Piscitello 12; Sinicco; Rocca 8, Cianci 2, Troilo. Allenatore Andrea Rocca.



NTS Riviera Basket Rimini: Giustino 25; Loperfido 10; Acquarelli 16; Pellegrini 2; Storoni 4; Rossi 2; Raik; Martinini; Pozzato. All. Angelo Loperfido, Vice Giuliano Bonato.



Arbitri: Casamassima e Caputo





Parziali: 12 - 14; 25 - 29 (13 - 15); 35 - 46 (10 - 17); 48 - 59 (13 - 13)