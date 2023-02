Basket C, Dulca Santarcangelo passa a Ferrara 73-77

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:13 - 26 Febbraio 2023

Bedetti al centro.

La Dulca Santarcangelo scende sul campo della Scuola Basket Ferrara per riscattare la sconfitta interna contro la BSL. Bernardi dovrà fare a meno del play Rivali fermo ai box dopo aver subito un colpo nella partita infrasettimanale.

Quintetto iniziale con Bonfè, Mulazzani, Buzzone, James, Saltykov. Partenza contratta per la Dulca e vantaggio Scuola Basket. Saltykov prova a prendere le redini degli Angels prima con un tiro dalla media distanza poi con la bimane a campo aperto che regala il vantaggio Angels 12-13. Nella metà campo difensiva le maglie troppo larghe regalano punti facili ai padroni di casa che, infilando il tiro a fil di sirena dal cuore dell’area al termine del primo quarto sono avanti 20-15.

L’avvio del secondo quarto è sprint per i gialloblu. Tre ottime difese convertite poi da Bedetti e Saltykov con un parziale di 6-0 regalano un nuovo vantaggio Angels. Ferrara risponde subito dando vita a un secondo quarto equilibrato. Negli ultimi due minuti i padroni di casa tentano lo strappo sfruttando i numerosi liberi a disposizione. Bernardi chiama time out e pronta reazione degli Angels che però non sono altrettanto precisi a cronometro fermo. Si va all’intervallo lungo con il punteggio di 39-36.

Partenza lampo per Ferrara che dà un altro strappo importante alla partita insaccando due tiri dalla lunga distanza. Time out Bernardi a fermare l’emorragia e Angels costretti a rincorrere sul -9.

I padroni di casa per il terzo quarto consecutivo sono ancora in bonus dopo solo 3’ di gioco sfruttando ogni singolo viaggio in lunetta. Pesaresi sale in cattedra caricandosi la squadra sulle spalle. Il capitano giallo blu infila due bombe consecutive che aprono le danze alla terza di Buzzone e il contropiede da palla recuperata di Bedetti. Il parziale degli ultimi 4’ del terzo periodo è di 17-2 Dulca che conducono il match per 59-64.

Ultimi intensi 10 minuti al Palazzetto Giuseppe Biondi. Ferrara prova a tornare in partita toccando anche il -1. Santarcangelo risponde con Bedetti e Saltykov portandosi di nuovo a due possessi di distanza. Una rubata dei padroni di casa però ricuce le distanze sul -3. Bernardi chiama time out a 37 secondi dal termine. Pesaresi supera il press e subisce fallo ma fallisce i due tentativi dalla lunetta. La squadra di coach Bernardi è costretta ad un’altra importante difesa. Il sigillo porta la sigla di Bedetti che realizza uno dei due tiri liberi a disposizione dopo aver subito fallo.



Il tabellino

Scuola Basket Ferrara: Xausa 8, Manfrini 14, Coreggioli NE, Seravalli 4, Poluzzi NE, Trinca 23, Romagnoni 5, Berti 6, Mascaro 4, Fiore 9. All.: Mancin



Dulca Santarcangelo: Buzzone 5, Pesaresi 8, Rivali NE, James 4, Bedetti 23, Mulazzani 8, Rossi 4, Macaru, Bonfè, Mari, Saltykov 25. All.: Bernardi Ass.: Evangelisti, Miriello