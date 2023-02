Volley B, per PromoPharma ko casalingo: 1-3

Sport

Rimini

26 Febbraio 2023

La PromoPharma.

Sconfitta casalinga per 1-3 per la PromoPharma San Marino che non riesce a reggere il confronto contro una squadra evidentemente più completa e attrezzata per questa serie B, che ha scelto di battere fortissimo e ha attaccato molto bene con giocatori quali Cassandra, Porta e Brizzi sempre in grado di mettere in difficoltà muro e difesa sammarinesi. Decisivo Peccato aver perso il terzo set ai vantaggi che, se vinto, forse poteva dare un altro indirizzo alla partita.



Cronaca. L’inizio del match è a favore degli ospiti che in questa fase superano sempre facilmente il muro dei padroni di casa (3/7). Quando la PromoPharma entra nel ritmo partita, sono tre attacchi consecutivi di Benvenuti a rimettere il punteggio sul 9 pari. Qualche scelta sbagliata in attacco regala un nuovo vantaggio ai reggiani (12/16) e coach Mascetti è costretto al primo time-out dell’incontro. Ricezione e difesa dei sammarinesi soffrono e la panchina prova a raddrizzare la situazione con un nuovo time-out sul 16/22 ma ormai è tardi e il set si chiude sul 17/25. Nel secondo parziale sono i titani a mettere la testa davanti (6/3) e, dopo una reazione del San Martino che approfitta anche di qualche errore di troppo (8/9), la PromoPharma torna sopra nel punteggio (15/10). In questa fase è il muro dei padroni di casa a fare la differenza con Bernardi (3 muri punto) e Paganelli (2). Cervi, coach della squadra ospite, prova qualche cambio ma ormai il set è indirizzato (25/18). Nella terza ripresa il vero primo allungo è degli emiliani (14/18) in un set fin lì equilibrato. San Marino recupera e si va ai vantaggi. La spunta l’Ama per 26/28 alla quarta occasione. Quarto parziale con i reggiani subito avanti nel punteggio (5/9) e sammarinesi che sbagliano tre attacchi consecutivi regalando punti preziosi (5/12). Il set e la partita si avviano così verso una scontata conclusione (16/25). lIl tabellino



Il tabellino

PromoPharma – Ama San Martino 1-3



PromoPharma. Benvenuti 14, Bernardi 7, Paganelli 6, Kiva 15, Caselli 7, Rondelli 2, Morelli (L), Andrea Lazzarini (L2), Bacciocchi, Carigi 1, Ricci 2, Elia Lazzarini, Cicconi. N.E.: Conti. Ace 1. Battute errore 14. Muri punto 9. All. Stefano Mascetti.

Ama S. Martino. Zambelli 3, Cassandra 15, Zappalà 6, Porta 10, Brizzi 14, Morselli 6, Bonfiglioli (L), Caffagni 5, Lorenzini 3, Gozzi 1. N.E.: Santini, Righi. Ace 4. Battute errore 19. Muri punto 5. All. Fabio Cervi.

Arbitri. Sofia Gianferro (1°) e Cristina Santinelli (2°).

Parziali: 17/25 25/18 26/28 16/25

Note: durata set: 22m, 24m, 32m, 20m.



Classifica. Gabbiano Mantova 51, Arredopark Sommacampagna 37, Querzoli Forlì 35, Kema Asola 30, Viadana Volley 29, Ama San Martino in Rio 27, Sab Group Rubicone 26, Volley Montichiari 25, Kerakoll Sassuolo 24, Planet Group Spezzanese 20, Pietro Pezzi Ravenna 20, PromoPharma 17, Kioene Padova 10, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. Gabbiano Mantova - PromoPharma San Marino. Sabato 4 marzo ore 17.30 a Borgo Virgilio.



Serie D femm/Girone E. Fenix Faenza – Titan Services 3-1 (25/17 25/21 22/25 25/20). Troppi alti e bassi per la Titan Services che esce sconfitta dal confronto esterno con il Faenza per 1 a 3. “Effettivamente la squadra è andata a corrente alternata – conferma coach Wilson Renzi nel dopo partita. – Faenza attualmente è una squadra più forte di noi, che difende e riceve bene mentre noi abbiamo ricevuto generalmente male e comunque non siamo riuscite a gestire bene il secondo tocco. Nel primo set le mie giocatrici hanno fatto fatica a carburare, come al solito. Nel secondo siamo arrivate a giocarcelo punto a punto e lo abbiamo perso per alcuni dettagli. Nel terzo abbiamo giocato più ordinate e, pur essendoci “inceppate” sul 21/16, lo abbiamo portato a casa. Poi nel quarto set abbiamo ripreso a giocare male come nel primo anche se poi ci siamo riprese pur senza riuscire ad agganciare le nostre avversarie. Adesso testa al Longiano”.



Titan Services. Tura 19, Ghinelli 7, Valentini, Menicucci 5, Filippi 1, Esposito, Bernardi 1, Rossi, Pasolini (L1), Casadei 4, Ricciotti 13. N.E.: Vaselli (L2). All. Wilson Renzi.



Classifica. Portuali Ravenna 43, Figurella Rimini 37, Fulgur Bagnacavallo 37, Idea Volley Santarcangelo 31, Junior Coriano 30, Fenix Faenza 29, Longiano Volley 26, Unica Volley Rimini 24, Teodora Ravenna 15, Stella Rimini 12, Titan Services 12, Viserba Volley 10, Forlì 0.



Prossima partita. Titan Services – Longiano. Sabato 4 marzo alle 18.30 a Serravalle.