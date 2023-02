Basket B femminiie, per la Ren-Auto finale amaro (57-64)

Sport

Rimini

| 09:54 - 26 Febbraio 2023



Per la quinta giornata della poule playoff la Ren-Auto ospita il Fiore Basket per provare a sbloccarsi e cogliere il primo successo: le ospiti sono ultime in classifica, ma reduci dalla sorprendente vittoria sul campo di Samoggia.

Coach Maghelli sceglie un quintetto composto da Capucci, Mongiusti, Pignieri, Eleonora e Noemi Duca. Il primo canestro lo segna Noemi Duca con un bell'arresto e tiro dalla lunetta, ma Fiorenzuola passa avanti con un canestro e due liberi, 2-4.

Eleonora Duca pareggia in appoggio dopo un bel taglio back-door e la partita si assesta sui binari dell'equilibrio. La Ren-Auto trova il primo vantaggio a 2' dalla prima pausa grazie ad un runner di capitan Novelli, 12-10.

Fiorenzuola pareggia, ma Pignieri con una tripla sulla sirena tiene le rosanero avanti a fine primo quarto, 15-12. Le ospiti partono meglio nel secondo quarto e con un parziale di 4-0 tornano avanti, 15-16.

Alla Ren-Auto basta l'azione successiva per riportarsi in vantaggio: Benicchi appena entrata riceve da Renzi e in sospensione mette il canestro del 17-16. A 2'30" Mongiusti in transizione appoggia il 24-21, poi Renzi da sotto e Novelli, con una tripla, allungano a 9-0 il parziale per il complessivo 29-21. Dopo il time-out ospite segna ancora Mongiusti per il 31-21 con cui si chiude il primo tempo.

Il primo canestro della ripresa è di Pignieri che appoggia il massimo vantaggio, 33-21.

Fiorenzuola trova un break di 4-0 e prova a riavvicinarsi, ma Pignieri con una tripla e un canestro in contropiede fissa il nuovo massimo vantaggio, +13 sul 40-27.

La partita è viva e piena di ribaltamenti di fronte: nuovo parziale ospite, questa volta di 7-0 e divario più che dimezzato, 40-34.

Con la Ren-Auto avanti di 4 gli arbitri fischiano un inspiegabile fallo tecnico a Mongiusti, rea di aver rivolto una domanda di chiarimento a coach Maghelli, verosimilmente mal interpretata dagli arbitri, e Fiorenzuola si riporta così a -2. Due provvidenziali liberi di Capucci ridanno ossigeno alle rosanero, ma le ospiti con una tripla riducono al minimo il divario, 43-42, e tengono aperto un parziale di 15-3. Fiorenzuola dalla lunetta torna avanti, ma Capucci risponde subito, 45-44. Altri due liberi e altro vantaggio ospite: il quarto si chiude sul 45-46 con la Ren-Auto a secco su azione negli ultimi 5' di gioco.

L'ultima frazione si apre nel peggiore dei modi: tecnico alla panchina per proteste, dopo una clamorosa infrazione di doppio palleggio non comminata ad una giocatrice di Fiorenzuola, e tripla subita dopo la rimessa, 45-50.

La Ren-Auto si scuote e con due canestri di potenza di Capucci e Noemi Duca torna a -1, 49-50. Un pick'n'roll perfettamente eseguito da Novelli e Renzi vale il nuovo vantaggio, 51-50 a 5'57" dalla fine. La partita è tesissima e ricca di belle giocate, con continui sorpassi e immediati controsorpassi. A 2'30" le ospiti segnano la tripla del 55-57, ma Capucci pareggia appoggiando a canestro dopo un gran rimbalzo d'attacco.

Il finale lascia parecchi dubbi: Fiorenzuola torna avanti, 57-59, ma almeno due contatti dubbi pro Ren-Auto vengono ignorati. Le ospiti possono così arrotondare dalla lunetta e portare a casa la partita. Finisce 57-64.



IL COACH "Abbiamo giocato un buon primo tempo e avremmo potuto chiuderlo anche con un vantaggio più largo - spiega coach Maghelli -. Nel terzo quarto però abbiamo smesso di fare quello che ci aveva permesso di condurre nel primo e abbiamo perso ritmo. A quel punto la partita si è trasformata in una gara punto a punto, in cui loro sono state brave a segnare nei momenti importanti, e a deciderla alla fine sono stati gli episodi".

La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim sabato 4 marzo, alle ore 20.30, per il match con la Magika Castel San Pietro.



Il tabellino



REN-AUTO - Fiore Baket Valdarda 57-64



REN-AUTO: Novelli 5, Duca E. 6, Pignieri 13, Duca N. 9, Renzi 8, Borsetti, Capucci 8, Lazzarini, Benicchi 2, Tiraferri, Gambetti, Mongiusti 6. All. Maghelli

FBK Valdarda: Patelli 3, Lekre 6, Cremona, Negri, Bertoni 2, Sambou, Meschi 24, Zane 4, Nonni, Binelli, Yamble 23, Rastelli 2. All. Russo

Arbitri: Zambelli e Casavecchia

PARZIALI: 15-12; 16-9; 14-25; 12-18