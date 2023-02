Basket C Silver, EA Titano ko contro Recanati: 68-80

Sport

Repubblica San Marino

| 09:47 - 26 Febbraio 2023

Per Fusco 15 punti.





Niente da fare per l’EA Titano nel match casalingo con Recanati. I biancazzurri subiscono un break a inizio ripresa e di lì in avanti sono costretti a inseguire, con la rimonta che però non è coronata da successo. Vincono gli ospiti, che chiudono sul 68-80 e salgono a 26 punti in classifica, con i Titans fermi a 28.



LA PARTITA. Festival delle triple nei primi minuti di gioco. Sono addirittura sette sul 13-14 al 5’: tre dell’EA (Fusco e due Palmieri) e quattro della Svethia (Chiorri, Andreani e due Pajola). Recanati continua con la giusta mira dalla lunga distanza e sui canestri da oltre l’arco nuovamente di Chiorri e Pajola chiude il primo quarto avanti di 4 (20-24).



Nel secondo periodo la penetrazione mancina di Palmieri vale il pari a 27, la tripla di Pasolini invece significa primo vantaggio sul 32-29. È gara equilibrata, in questo momento, con le difese a prendere le misure degli attacchi dopo un primo periodo da fuochi d’artificio. All’intervallo si va sul 37-37.



Di ritorno dagli spogliatoi Recanati spacca la partita in due con un break di 13-2. Amoroso e Pajola segnano con continuità e la gara rimane di un livello fisico decisamente alto. È massimo vantaggio per gli uomini di coach Padovano sul 39-50, ma è ancora prestissimo, visto che sono passati appena due minuti e mezzo nel parziale. Gamberini prova ad accorciare, ma un quarto fallo piuttosto curioso, e il quinto, un tecnico, lo tolgono dalla gara. Raschi prende in mano l’attacco e segna 10 degli ultimi 11 punti Titans del periodo, con lo svantaggio che prima si riduce ma poi è di 9 al 30’ (54-63).



Gara di sofferenza pura, con due pilastri sotto le plance come Dini e Gamberini che, per motivi diversi, non posso scendere in campo. Gli uomini di coach Rossini però non mollano affatto, difendono alla grande e tornano a un possesso di distanza sulla tripla di Palmieri a inizio quarto periodo (60-63). Fusco continua a giocare in maniera eccellente, ma dall’altra parte Naspi indovina due canestri pesantissimi da fuori. Recanati conduce di un paio di possessi fino agli ultimi minuti, col canestro della staffa che diventa quello di Pajola a 1’35” dal gong. A quel punto, sul 66-77, non c’è più nulla da fare.



Il tabellino



EA TITANO – SVETHIA RECANATI 68-80



TITANO: Palmieri 14, Gamberini 9, Raschi 17, Macina 4, Fusco 15, Pasolini 6, Zanotti 3, Frattarelli, Guida, Lettoli, Riccardi, Borello. All.: Rossini.

RECANATI: Ruggiero 2, Monteriù, Chiorri 15, Mengarelli, Andreani 8, Naspi 6, Scialpi, Amoroso 13, Sabbatini 7, Cimini 6, Pajola 23, Ndzie. All.: Padovano.



Parziali: 20-24, 37-37, 54-63, 68-80.