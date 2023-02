Calcio D, pari esterno per la Sammaurese: 1-1 a Crema

Sport

San Mauro Pascoli

| 20:45 - 25 Febbraio 2023

Merlonghi a segno.

Pari per la Sammaurese a Crma per 1-1. Avvio sfortunato per i romagnoli, sorpresi dalla bordata di Recino che si insacca già al 6′. I giallorossi non ci stanno e, anche se faticano a macinare gioco, attaccano con coraggio per il resto del primo tempo: prima Berardi viene atterrato in area, ma l’arbitro non concede il rigore, poi Merlonghi, servito manda alto contrastato dalla difesa lombarda.



Inizio ripresa che vede la Sammaurese aumentare il pressing e premere alla ricerca del pari, trovato dopo ripetuti tentativi al 66′. Punizione, sul pallone sia Bonandi, subentrato a Vallocchia, che bomber Merlonghi: è proprio il numero nove a calciare dopo la finta del capitano e insaccare la sfera pennellando una magnifica traiettoria. L’ingresso di Bonandi dà senza dubbio freschezza e inventiva alla truppa di Martini che insiste e assedia la porta dei locali. Merlonghi sfiora il bis e la Sammaurese continua ad alzare il baricentro.



Purtroppo però il punteggio non si sblocca più, girandola finale di cambi (ritorna dopo tanto tempo a calcare il campo pure Haruna).



Testa alla prossima gara, sarà derby al Macrelli con il Ravenna.



Il tabellino



CREMA: Aiolfi, Cerri, Groppelli, Ricozzi, Bajic, Brero, Abbà, Melchiori, Recino, Bignami, Lovaglio. A disp: Peschieri, Nesci, Grassi, Georgiev, Tosi, De Milato, Colonna, Gallo, Madiotto. All Aragolaza



SAMMAURESE: Piretro, Masini, Bolognesi, Manfroni, Gaiola, Maggioli, Vallocchia, Casadio, Merlonghi, Berardi, Barbatosta A disp: Zavatti, Zaghini, Grbic, Tamai, Haruna, Cremonini, Grassi, Bonandi, Maltoni All Martini



Reti: 6′ Recino, 66′ Merlonghi