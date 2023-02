Manifestazione per la pace a Rimini: un migliaio alla marcia contro la guerra

Attualità

| 18:44 - 25 Febbraio 2023

Anche Rimini è tra le circa 50 città italiane che ha ospitato oggi (sabato 25 febbraio) una fiaccolata per la pace, iniziativa che è stata organizzata anche in numerose città internazionali. Tantissimi cittadini si sono uniti al corteo partito alle 18 dal ponte di Tiberio, con arrivo in piazza Cavour. Per l'occasione la torre di Castel Sismondo è stata illuminata con i colori della pace. "La guerra non è mai la soluzione. Via la guerra dalla storia" è il titolo della manifestazione, indetta a un anno di distanza dall'inizio del conflitto in Ucraina.



L'iniziativa è stata promossa dalla Rete Pace di Rimini formata da: Agesci Zona di Rimini, Anpi Rimini, Arci Romagna Cesena Rimini, associazione Papa Giovanni XXIII, Cgil Rimini, Cisl Romagna, Coordinamento Democrazia Costituzionale Rimini, Emergency Gruppo di Rimini, Federconsumatori Rimini, Il Borgo della Pace, Istituto di Scienze dell’Uomo Rimini, Itaca, Libera Rimini, Libertà e Giustizia Rimini, Manifesto Contro l’Odio e l’Ignoranza, Socie e soci Rimini/San Marino Banca Etica, Uil Rimini, Vite in transito. Hanno aderito all'iniziativa anche l'associazione di Protezione Civile Explora Campus Rimini, la Chiesa Evangelica Valdese di Rimini, la Società Religiosa degli Amici (Quaccheri) Meeting di Bologna, CIDI Centro Iniziativa Democratica Insegnanti.