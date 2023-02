Calcio: San Marino Academy multata, squalificato per un mese Carlo Chiarabini

Sport

| 18:40 - 25 Febbraio 2023

Squalifica per un mese per Carlo Chiarabini, allenatore con patentino Uefa A responsabile del settore giovanile della San Marino Academy - società affiliata alla Federazione italiana Gioco Calcio - e ammenda di 250 euro alla società biancoazzurra.

E' la sanzione inflitta dalla Procura federale per aver svolto nell’agosto 2022 – recita la motivazione - attività collegate al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D. A.S.A.R. Accademia Calcio Riccione al fine di persuadere gli stessi a tesserarsi per la società San Marino Academy nella stagione sportiva seguente.



Il San Marino Academy è stato sanzionato per responsabilità oggettiva.