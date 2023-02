Calcio RSM, Tre Fiori: contro il Pennarossa obiettivo rilancio

Sport

Repubblica San Marino

| 18:19 - 25 Febbraio 2023

Il tecnico Andy Selva.

Per il Tre Fiori la partita di domani contro il Pennarossa (domenica 26 febbraio ore 15:00 a Fiorentino) è un’occasione di rilancio. Nelle ultime due gare la squadra gialloblù ha raccolto solamente un punto e l’obiettivo per i ragazzi di Andy Selva è tornare subito alla vittoria per non perdere terreno da quel primo posto che in questa stagione vale la vittoria diretta del campionato.



“Siamo concentrati sul Pennarossa, ma sappiamo che non sarà solo questa la partita da vincere – puntualizza l’allenatore gialloblù Andy Selva -. Mancano sempre meno giornate alla fine e da qui in avanti non potremo più permetterci di fare errori o regali agli avversari. Basta con le disattenzioni. Questo campionato si sta dimostrando difficile come pensavamo all’inizio e nessun risultato è scontato. Tocca a noi metterci quel qualcosa in più per recuperare i punti lasciati per strada”.



Nelle ultime settimane i risultati non vi hanno dato ragione. Il morale e la convinzione dei vostri mezzi ne ha risentito? “Alcuni alti e bassi ci stanno, fanno parte del percorso, ma questo non incide sul nostro morale. Sono parzialmente contento di quello che stiamo facendo in questa stagione – commenta Andy Selva -. Non dimentichiamoci che è un gruppo praticamente tutto nuovo e che il progetto che abbiamo impostato è al primo anno. Siamo in linea con i programmi, ma dobbiamo crescere nell’amalgama e come mentalità. Tocca a me lavorare su questi aspetti e trasmettere l’impostazione vincente ai ragazzi”.



A livello di gol segnati c’era da aspettarsi qualcosa di più?

“Creiamo sempre tante occasioni, quindi non c’è un problema in fase offensiva – spiega Selva -. Abbiamo scelto i ragazzi uno per uno per le loro caratteristiche umane e di gioco: sono certo che i loro valori verranno fuori. Molti sono nuovi, si sono calati in una realtà diversa da quella che conoscevano e ancora manca un po’ di amalgama. Essendo stato un attaccante sono molto esigente con chi ricopre quel ruolo: voglio che ascoltino i consigli, per loro e per la squadra”.



Nonostante qualche defezione, compresa quella di capitan De Falco per squalifica, la rosa gialloblù è pronta ad affrontare il Pennarossa. “L’organico è ampio e sono certo che chi gioca si farà valere, anche per dimostrarmi che non era giusto tenerlo in panchina. Questo è un momento importante per tutti. Le basi per lavorare bene ci sono e non posso certo lamentarmi per l’impegno dei ragazzi, che danno il massimo ad ogni allenamento. Le qualità poi non mancano. Limando qualche disattenzione di troppo e con un approccio meno morbido alle partite riprenderemo subito il nostro percorso".