Basket D, Tigers inciampano in casa con l'Audace 84-87

18:09 - 25 Febbraio 2023

Per Zannoni 35 punti.

Dopo nove vittorie consecutive tra regular season e poule promozione, Fast Coffee Villanova Tigers inciampa in una sconfitta di fronte al numerosissimo pubblico di casa, e al termine di una gara che aveva già in tasca. A 10’ dalla fine, le Tigri sono avanti di 20 punti e hanno la partita saldamente in mano. Audace Bombers ha il merito di crederci, i padroni di casa si impantanano e i bolognesi hanno la meglio negli incredibili secondi finali.

Alla palla a due i Tigers sono già 8-2, con Zannoni e Bomba sugli scudi. Ma Gandolfi dall’altra parte risponde colpo su colpo. Mazzotti dalla sua area innesca Polverelli, ancora dall’arco Marzioni, i liberi di Bomba fissano il punteggio sul 28-26.

Gli attacchi prevalgono sulle difese, ci prova Tommaso Guiducci ad arginare i bolognesi, il fratello Federico gioca pick’n’roll con bollini che non si fa pregare. Bomba, Zannoni e Mazzotti trovano la retina dai 6,75 ma Valenti risponde e la partita all’intervallo lungo non ha padrone: 46-46.

Al rientro dagli spogliatoi, i Tigers hanno due marce in più. La difesa stringe i bulloni, Zannoni è immarcabile (35 alla fine per il capitano), Simone Buo partecipa al festival delle triple, Rossi si iscrive a referto dalla lunetta, la rubata di Mazzotti porta a 22 i punti di vantaggio prima del 76-56 allo scadere.

Gara finita? Neanche per sogno. Audace fa… l’Audace, e inizia a rosicchiare punti al rientro. I padroni di casa si irretiscono molto anche per i fischi arbitrali. Audace segna anche di tabella dall’arco con Valenti, Bollini fa insolitamente 0/2 dalla linea della carità e i Tigers hanno il fiato sul collo: 81-78. Tre falli in attacco fischiati a Bomba, Polverelli e Mazzotti ribaltano l’inerzia della gara. L’ultimo fischio vale l’81-84 a “18 dalla sirena. I Tigers non ci stanno, e con un colpo da biliardo di Zannoni pareggiano quando il cronometro dice “14. I biancoverdi difendono duro, Mazzotti vorrebbe fallo da Gandolfi, l’arbitro non è dello stesso avviso e l’esperto n. 10 bolognese imbuca da tre a “1 dalla fine. La preghiera di Zannoni trova solo ferro, Audace Bombers espugna la Tigers Arena con un parziale da 31-8 e aggancia in vetta proprio i Villanoviani a 10 punti.



“Si è interrotta la nostra striscia vincente – commenta il coach delle Tigri, Michele Amadori – una sconfitta arrivata all’ultimo respiro. La partita è stata subito vivace, con buone percentuali da entrambi le parti e ai molteplici centri di Zannoni e Bomba hanno risposto gli emiliani Buriani e Gandolfi, così che il punteggio è stato alto alla prima sirena.Nel secondo quarto non siamo riusciti ad allungare il vantaggio e ci siamo disuniti, è salito il nervosismo e siamo stati poco reattivi e spesso in ritardo in difesa, ma nonostante ciò all’intervallo la gara era in perfetto equilibrio: 46-46”.

Poi il break che sembrava quello decisivo. “Nel terzo quarto siamo stati completamente padroni del campo, - prosegue la sua analisi lo skipper biancoverde - abbiamo alzato l’intensità difensiva e, abbassando il quintetto, siamo riusciti a dare maggiore ritmo e a trovare più canestri in transizione, eravamo in trans agonistica e al 30esimo il tabellone recitava 76-56. Purtroppo da quel momento in poi sembravamo mosci ed appagati, tant’è che non abbiamo più trovato facilmente la via del canestro, complice anche una zona 2-3 ben schierata, e in poco più di 2 minuti abbiamo subìto un parziale di 10-0 e abbiamo permesso agli avversari di rifarsi sotto. L’inerzia era completamente dalla loro parte, tiravano da fuori con più fiducia e, spinti dall’entusiasmo, ci hanno raggiunto e addirittura superato, così che a 20” dal termine il jumper di Gandolfi sulla buona marcatura di Polverelli ha siglato il +3 avversario, 81-84. Dopo il time-out e la rimessa in attacco, Zannoni ha imbucato la difficile tripla del pareggio: 84-84! Con 13” da giocare, Gandolfi è riuscito a liberarsi grazie ad una serie di blocchi e ha siglato la bomba del +3 a poco più di 1” dal termine”.

E' la prima sconfitta in casa per i Tigers, che venivano da nove vittorie consecutive.

“Questo ko ci fa tornare sulla terra, ora bisogna far tesoro degli errori per ritornare in campo con più determinazione, convinzione e umiltà”.



Tabellino



Fast Coffee Villanova Tigers - Audace Bombers 84-87



Fast Coffee Villanova Tigers: Mazzotti 11, Zannoni 35, Polverelli 9, Andrea Buo, Bollini 4, Guiducci Tommaso, Guiducci Federico, Buo Simone 3, Bomba 217, Campidelli, Rossi 1. All. Michele Amadori.



Audace Bombers: Rosa 7, Bernardi 3, Gandolfi 13, Ponteduro 4, Albertazzi 16, Antola 2, Marzioni 9, Buriani 13, Valenti 13, Parchi 7. All. Andrea Rizzi



Arbitri: Turrini e Cascioli



Parziali: 28-26; 46-46; 76-56)