Ride Riccione: l'organizzazione difende il valore dell'evento al di là del numero di iscritti alla Granfondo

17:16 - 25 Febbraio 2023

L'evento Ride Riccione è uno dei principali appuntamenti per gli amanti della bicicletta in Italia. L'evento comprende quattro giorni di attività, tra cui la Granfondo, Junior Ride, Gravel, esibizioni, Pump Track e Kids Area, fruibili gratuitamente da turisti e cittadini. Nonostante l'impegno e la passione del Comitato Organizzatore nel promuovere l'evento e il territorio, l'Amministrazione Comunale ha deciso di investire su altri fronti, suscitando il rammarico del Comitato. In questo articolo, esploreremo il punto di vista del Comitato Organizzatore e la sua posizione riguardo alla decisione dell'Amministrazione Comunale.



"Prendiamo atto e rispettiamo la scelta dell'Amministrazione Comunale di investire su altri fronti, ma precisiamo che correlare il contributo pubblico elargito solamente al numero degli iscritti alla Granfondo è riduttivo", spiega il Comitato. "L'evento comprende quattro giorni di attività gratuite per turisti e cittadini, inclusi Junior Ride e Gravel, intrattenimento presso il Villaggio con esibizioni, Pump Track e Kids Area. Non considerare tali attività sminuisce l'impegno del Comitato e di tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento", prosegue la nota. "



L'organizzazione - chiosa il Comitato - ha lavorato con dedizione e passione, investendo risorse parimenti a quelle concesse dagli enti pubblici per realizzare un evento di qualità e sicuro. Nell'edizione 2022, non sono pervenute criticità o lamentele riguardanti la viabilità e gli operatori turistici non hanno riscontrato disagi". In merito a quest'ultima osservazione, il Comitato Organizzatore ha pubblicato un video per raccontare la corsa che quest'anno non andrà in scena nella Perla Verde.