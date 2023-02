L'Emilia Romagna sbarca in Irlanda per presentare il cicloturismo e gli eventi ciclistici

Turismo

Emilia Romagna

| 16:58 - 25 Febbraio 2023

Un ciclista in Romagna.

L'Emilia-Romagna, insieme ad alcuni suoi progetti di promo-commercializzazione legati al cicloturismo e agli eventi ciclistici, farà la sua prima apparizione in Irlanda dal 27 febbraio al 2 marzo. I rappresentanti di Visit Romagna, Terrabici e Apt Servizi Emilia-Romagna incontreranno alcuni selezionati tour operator, agenzie di viaggio specializzate, cycling club, associazioni ciclistiche e giornalisti per presentare le loro proposte cicloturistiche e le varie declinazioni del prodotto cicloturismo Emilia-Romagna. Uno degli incontri più attesi sarà con il team di cicloturisti "Sean Kelly Cycling", diretto dal famoso ex campione di ciclismo Sean Kelly. Durante questi incontri si parlerà anche della Grand Depart del Tour de France 2024 in Emilia-Romagna, evento molto atteso dai ciclisti di tutto il mondo. Il progetto "Door to Door", che ha già operato in diversi paesi europei, continuerà nei prossimi mesi con altri quattro appuntamenti.