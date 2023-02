Quattro studenti geniali premiati dal Rotary Club Riccione-Cattolica: ecco chi sono

Attualità

| 17:46 - 27 Febbraio 2023

Gli studenti premiati.



Isabella Catanzariti, Nouij Hafsa, Riccardo Grandicelli e Samantha Fabbri: sono gli studenti insigniti, dal Rotary Riccione-Cattolica, del 35esimo premio Rotary Scuola, a sostegno degli alunni degli istituti scolastici che hanno sede nel territorio del club di riferimento.



La premiazione e la consegna delle quattro borse di studio, da 1000 euro ciascuna, sono avvenute in occasione della conviviale 1805, tenutasi venerdì scorso (24 febbraio) all'auditorium del liceo Volta-Fellini di Riccione. Dopo i saluti iniziali del Presidente Filippo Ricci alle Autorità presenti, il Governatore Distretto 2072 Rotary Club Luciano Alfieri ha passato il testimone all’ex portiere della Nazionale Italiana e socio Paolo Conti, che ha ripercorso la sua carriera, mentre sullo schermo alle sue spalle venivano proiettate le immagini emozionanti delle sue imprese sportive. Il discorso di Conti su sport e meritocrazia è stato significativo, toccando temi imprescindibili dall’ambito scolastico, quali l’importanza dello studio, della disciplina, dell’impegno e della dedizione che accomunano studenti e calciatori. Lo sport è la più alta espressione di meritocrazia come nel campo scolastico, dirigenziale e deve offrire pari opportunità a chi merita.



È seguita la premiazione degli studenti e la consegna degli attestati da parte del Presidente Ricci e di Fausto Caldari, Presidente di Riviera Banca, che ha dato un contributo significativo e a cui va il ringraziamento del Rotary Riccione-Cattolica.



Nell’anno scolastico 2021-22 i giovani studenti che si sono distinti per l’ottimo profitto, conseguendo la maturità con il massimo dei voti, sono stati appunto Isabella Catanzariti per l’Istituto Savioli, Nouij Hafsa dell’Istituto Gobetti-De Gasperi, Riccardo Grandicelli del Liceo Scientifico Volta e Samantha Fabbri del Liceo Artistico Fellini.



La cerimonia si è conclusa con il pranzo realizzato con bravura dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero Savioli di Riccione.