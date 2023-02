Santarcangelo, via libera della giunta ai lavori a via del Duro

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:46 - 25 Febbraio 2023

La giunta comunale clementina PH PAZZAGLIA.



La giunta comunale di Santarcangelo ha approvato lo schema di accordo con il Consorzio di Bonifica della Romagna per i lavori di rifacimento e prolungamento del tombinamento del fosso consortile Brancona, parallelo alla via del Duro (San Vito).



L’intervento, il cui progetto di fattibilità era stato approvato dalla giunta comunale lo scorso novembre, prevede il tombinamento dello scolo consortile Brancona, di cui 50 metri riguarderanno la riqualificazione dell’opera già esistente ma ammalorata, mentre gli ultimi 6 metri di nuova realizzazione allungheranno il tombinamento stesso. L’intervento consentirà anche di aumentare lo spazio di sosta per le auto lungo la strada a servizio dei residenti e renderà più agevole transito e inversione di marcia per i mezzi di soccorso.



Il costo dell’intervento ammonta a 130mila euro, finanziato per 95mila euro dal Comune di Santarcangelo e per 35mila dal Consorzio di Bonifica, che fornirà anche consulenza e supervisione per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e per la direzione lavori, nelle materie inerenti agli aspetti idraulici.



L’opera, inserita nel Piano Triennale dei Lavori pubblici per l’annualità 2023, rientra in un insieme di interventi di riqualificazione dell’area che comprende la rotatoria di prossima realizzazione tra le vie Tosi e Antica Emilia, la manutenzione straordinaria di un tratto di via Bargellona e il tombinamento di parte del fosso lungo via Tosi, che sarà interessata anche dalla messa in sicurezza del cavalcaferrovia co-finanziata dal Pnrr.