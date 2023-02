Poggio Torriana, arrivano i video tutorial sui servizi online del Comune

Attualità

Poggio Torriana

| 13:36 - 25 Febbraio 2023

Foto di repertorio.





"Lo Sportello Digitale per tutti" del Comune di Poggio Torriana, ha creato il primo episodio di una serie di video tutorial sui servizi online.



L’argomento trattato è il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) della piattaforma Lepida per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Passo passo viene spiegato come poter richiedere da casa l’accreditamento e come poter ricevere l’autenticazione in autonomia attraverso la firma digitale o presso lo sportello del Municipio attraverso l’identificazione di persona. Di prossima uscita, due video sulla Dichiarazione di residenza online e il rilascio dei certificati anagrafici online dalla piattaforma di ANPR.

"Queste video pillole sono uno strumento importante per aiutare la cittadinanza a comprendere come utilizzare al meglio questi servizi, migliorando così la loro esperienza e la loro fiducia nell'utilizzo della tecnologia. Un modo per fornire supporto 24 ore su 24, nella fruizione autonoma, anche a sportelli chiusi", spiega l'amministrazione comunale in una nota.



Inoltre, per lo svolgimento di una pratica è possibile chiedere assistenza sia telefonica o prendere appuntamento, contattando il numero 0541-629701 int. 1-0 dal lunedì al sabato, escluso il venerdì, dalle 9 alle 13.

I video sono sempre disponibili sul sito del Comune www.comune.poggiotorriana.rn.it, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del comune di Poggio Torriana in italiano, in inglese e arabo.