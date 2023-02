Maltempo in arrivo: allerta meteo arancione per vento e stato del mare in costa Sulla costa e nelle zone di crinale venti di burrasca forte fino a 88 km/h

Attualità Rimini | 13:26 - 25 Febbraio 2023 Foto Stefano Giacomini.

La Protezione civile regionale dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "arancione" per vento e stato del mare e "gialla" per criticità costiera, criticità idraulica e idrogeologica che interesserà la costa romagnola.



Dalle prime ore della giornata di domani (domenica 26 febbraio) una massa di aria fredda proveniente dai Balcani interesserà la regione Emilia Romagna determinando un rapido peggioramento del tempo. L'aumento della ventilazione da nord-est è previsto già nel corso della notte ed interesserà tutta la regione con venti di burrasca moderata (intensità tra 62 km/h e 74 km/h) e raffiche di intensità superiore. Sul settore costiero e le zone di crinale sono previsti venti di burrasca forte (intensità tra 74 km/h e 88 km/h). Il mare sarà agitato al largo. Si raccomanda di prestare attenzione a strutture in esterno, gazebo e quant'altro possa essere soggetto al vento.



