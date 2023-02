Alla biblioteca Gambalunga l'incontro con lo storico dell'arte Gabriello Milantoni

Attualità

Rimini

| 13:26 - 25 Febbraio 2023

Gabriello Milantoni.



Torna martedì 28 febbraio l'appuntamento settimanale della Biblioteca Gambalunga con gli autori e gli editori dei "Libri da queste parti". Protagonista del pomeriggio letterario nella sala della Cineteca di via Gambalunga 27 alle ore 17.30 sarà lo storico dell'arte Gabriello Milantoni, con il suo ultimo lavoro Démodé.



Démodé è qualcosa di altri tempi, qualcosa fuori moda. Ma anche una persona può esserlo, e lo è perché non segue i cliché, i luoghi comuni, anzi va oltre le tendenze, non si lascia sedurre dalle mode per abbigliamento, stili di vita, comportamenti, gusti, idee e linguaggio. Le mode passano, ma il démodé resta, per cui una pagina scritta dal démodé oggi non passerà mai di moda, ma conserverà tutta la sua freschezza proprio perché libera dalle dittature dell'attualismo, che è deperibile come tutto ciò che è transitorio. Con un linguaggio elegante e una prosa affabulatoria, Gabriello Milantoni affila lo sguardo critico e ironico del démodé e tratteggia in questo libro profili di principesse e di principi romani, napoletani, di Sicilia e d'Europa, intrecciandone il fascino sovranamente démodé col fascino altrettanto fuori moda del popolo minuto, e ne intesse i destini in un unico arazzo dove si intrecciano storia dell'arte e filologia, mostre a New York, letteratura, arte dei giardini, collezioni degli zar, ricevimenti vaticani, grande cinema di grandi registi, pranzi romani prenatalizi, colazioni palermitane, amori divini, piccole storie pensate come fossero siparietti di teatro leggero e altro ancora.





Gabriello Milantoni, storico dell'arte, è autore di numerosi studi dedicati ad autori e argomenti dal Medioevo all'Ottocento nonché di cataloghi di Musei e di Mostre in Italia e all'estero. A Guido Cagnacci, in particolare, ha dedicato ampi scritti e approfondimenti, collaborando alla prima grande mostra dedicata al pittore romagnolo a Rimini nel 1993 con contributi in catalogo. Ricordiamo il volume Al Lettore d'Arte (Guaraldi, 2005), studi dedicati ai percorsi storico artistici dall'antichità greco romana all'età contemporanea, Tutti gli scritti per Guido Cagnacci, (edizioni NFC, 2020) e Démodé (Bookstones, 2023).