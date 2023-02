Ubriaco insulta il tassista al momento di pagare, poi i poliziotti: arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:08 - 25 Febbraio 2023

Foto di repertorio.



Nelle prime ore del mattino di oggi (sabato 25 febbraio) un cittadino nigeriano è stato arrestato a Rimini dalla Polizia, intervenuta su richiesta di un tassista, che ne ha lamentato il comportamento molesto.

L'uomo, visibilmente ubriaco, era salito con un'altra persona a bordo del taxi, ma aveva fatto resistenza al momento di pagare la corsa, tempestando l'autista di insulti. All'arrivo degli agenti ha iniziato a inveire contro di loro, rifiutando di dichiarare le proprie generalità. Sempre più agitato, è stato bloccato e portato in Questura. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e risulta indagato per il rifiuto di fornire le generalità Inoltre nei suoi confronti è scattata sanzione per ubriachezza molesta.