La Chiocciola casa del nomade tra i tre progetti di giovani finanziati dalla Regione

| 12:59 - 25 Febbraio 2023

Alcuni soci della Chiocciola casa del nomade FACEBOOK.



Al via il finanziamento dei 29 progetti vincitori del bando regionale Youz Officina 2022, riservato ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti o domiciliati in Emilia-Romagna: 644mila euro per sostenere le proposte nate dal primo Forum Giovani - Youz 2021 - voluto, ideato e realizzato dalla Regione.



Approvata dalla Giunta la graduatoria del bando e la ripartizione delle risorse (che provengono dal ministero delle Politiche giovanili) assegnate ai progetti vincitori, ognuno dei quali riceverà fino a 25mila euro e dovrà essere realizzato entro il 2023. In caso di ulteriori disponibilità di fondi, la Giunta ha anche stabilito che potranno essere finanziati, sulla base del posizionamento in graduatoria, altri progetti al momento non vincitori.



A Rimini i progetti finanziati, ognuno con 25.000 euro, sono Habitat della Chiocciola la casa del nomade, Yoda - Youz Officina Delle Arti, Stanze sul mondo.