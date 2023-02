Addio all'ex sindaco di Verucchio Mario Cenni, aveva 94 anni

Attualità

Verucchio

| 12:35 - 25 Febbraio 2023

L’ex sindaco Mario Cenni.

Si è spento giovedì sera (23 febbraio), all’età di 94 anni, Mario Cenni, ex sindaco di Verucchio dal 27 maggio 1956 al 6 novembre 1960: il periodo dello sviluppo dopo la ripartenza dai terribili anni del dopoguerra. Una figura che si è spesa molto per la comunità durante l’intera lunga esistenza e non solo nel mandato da primo cittadino. L'Amministrazione comunale si "stringe in un simbolico abbraccio alla moglie Alessandra e la figlia Monica partecipando al loro dolore esprimendo le più sentite condoglianze".



Il gonfalone del Comune accompagnerà Cenni nel suo estremo viaggio verso la Chiesa Collegiata del capoluogo, dove oggi (sabato 25 febbraio) alle 15 sarà officiato il funerale. Mario che lascia la moglie Alessandra “Sandra” Bega, la figlia Monica, il genero Umberto e i parenti tutti riposerà nel cimitero locale. La famiglia ringrazia quanti si uniranno nella preghiera chiedendo non fiori bensì opere di bene.