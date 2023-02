Rimini, tante imprese del cibo: 'Ma i numeri non sono positivi'

Attualità

Rimini

| 12:33 - 25 Febbraio 2023

Gianluca Capriotti, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Rimini .





Gli artigiani del gusto a scuola di nuova impresa. Confartigianato Imprese Rimini guarda alla filiera del food e si rivolge ai pubblici esercizi della catena horeca con una proposta che ne aggiorni le conoscenze, alla luce di un mercato sempre più competitivo e di una domanda che nasce sempre più consapevole e motivata dal cliente.



"È vero che nascono tante imprese nel cosiddetto settore alimentare fuori casa'– spiega Gianluca Capriotti, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Rimini – ma leggendo i numeri si tratta di un turn over a saldo zero. Significa che tanti scommettono su questa nuova avventura imprenditoriale, ma altrettanti mollano la presa. Ciò rende instabile la filiera, non giova alla qualità e rende precario il lavoro. Senza dimenticare che ogni azienda che cessa l'attività genera disagio economico e sociale molto pericoloso".



"Ecco perché – continua Capriotti - abbiamo voluto inserire un elemento nuovo, quello della conoscenza di nuovi ambiti operativi. Non basta più saper offrire un prodotto di qualità, l'artigiano deve saper leggere elementi diversi per consolidare la sua azienda ed incrementarne efficienza e redditività. Deve abituarsi ad uscire dal suo laboratorio o dalla sua cucina per partecipare da protagonista ad una rete di imprese che gli regali nuove conoscenze".



Il progetto 'L'artigiano del gusto oggi. Oltre il saper fare' nasce da Giorgio Roveri, temporary manager e mentoring aziendale con esperienze di gestione di aziende del food in tutta Italia. Per lo sviluppo nel territorio riminese, il progetto ha come partner: Confartigianato Imprese Rimini col suo ente di formazione Formart e Pesaresi Gilberto, azienda che fornisce ingredienti e preparati alla filiera horeca, che portano le loro competenze e la conoscenza del territorio. "Gli artigiani del gusto – anticipa Giorgio Roveri – hanno messo a punto nei loro laboratori i prodotti che hanno costruito la migliore tradizione alimentare, all'insegna di creatività e genuinità. Non basta più, ora serve compiere un deciso passo in avanti, ad esempio uscire dai laboratori ed affrontare nuove dimensioni che la competizione richiede. I costi fissi d'impresa, il marketing, l'efficienza energetica, la fidelizzazione di personale e clientela vanno affrontati con ulteriori conoscenze e sono competenze trasversali che si possono acquisire tranquillamente. In definitiva, la qualità produttiva ora non è sufficiente a garantire l'impresa".



È necessario 'rimettersi in discussione' attraverso un cambio di mentalità. Il programma prevede un seminario gratuito che si svolgerà martedì 28 febbraio dalle 14.30 nella sede di Confartigianato Imprese Rimini (via Marecchiese, 22). Nel corso dell'eventi verrà proiettata una interessante chiacchierata con il famoso chef Luca Montersino.



A seguire, tre workshop da metà di marzo e dedicati a 'strategia e gestione', 'marketing e vendita' e finanza e controllo', infine una sessione di consulenza one to one da svolgersi online, con un mentoring aziendale.