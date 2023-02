Cultura e buon gusto con la prima edizione di Meraveja, Mestieri in versi

Eventi

Cervia

| 12:21 - 25 Febbraio 2023

Officine del Sale di Cervia.



"A sò imbarièga ad meravèja" : sono versi della poetessa romagnola Annalisa Teodorani che esprimono il senso di questa prima edizione di Meraveja Mestieri in Versi, un pomeriggio di incontri e condivisioni, degustazioni e cultura, dedicato alle eccellenze del gusto e del food lifestyle per il settore hotellerie-restaurant-café (Ho.Re.Ca.).



L’evento è in programma lunedì 27 febbraio alle Officine del Sale di Cervia, da un'idea e dalla produzione dell’azienda di distribuzione bevande di Cattolica Turci Bevande srl, in stretta connessione con il progetto di comunicazione meraveja.land e con il Patrocinio del Comune di Cervia.



Dalle 15.00 alle 20.00, 31 espositori, del territorio e non solo, presenteranno i loro prodotti mentre nel pomeriggio si susseguiranno masterclass, momenti ai fornelli, salotti culturali, musica, installazioni artistiche.



Un salotto italiano del bere e del mangiare bene nella bellissima cornice delle Officine del Sale, luogo iconico e affascinante nel cuore di Cervia.



Perché Mestieri in versi? Perché i mestieri sono come le poesie. Ogni fase produttiva è un verso poetico e contribuisce al completamento del poema. Perché Meraveja? Perché i mestieri Meraveja sono rivolti alle cose fatte con cura, con il cuore, in armonia con la terra e con le persone, dove i produttori sono i poeti che declamano le loro poesie. Infine, significa meraviglia in dialetto romagnolo. E la meraviglia è ciò che si propone di diffondere questo appuntamento, inebriando di buon gusto i partecipanti.



Le masterclass saranno tenute da due esperti del settore bevande per indagare, degustando, due differenti mondi, quello del vino e quello dei distillati.



Silvia Casali di Tenuta Casali presenterà “I bianchi che non ti aspetti” un percorso attraverso vini a bacca bianca da agricoltura biologica e sostenibile. Tenuta Casali, sui colli di Mercato Saraceno lungo la Valle del Savio, esprime la tipicità della Romagna fatta di passione, serietà e intensità.



Alessandro Fanelli di Gin Bandito presenterà un percorso degustazione dei prodotti Bandito abbinati a crudità locali. Gin Bandito è il gin romagnolo al sale di Cervia, prodotto insieme a Baldo Baldinini, alchimista profumiere e liquorista nonché studioso di essenze alla ricerca continua di aromi nuovi per vini aromatizzati e distillati. Un momento per scoprire in modo “alternativo” i sapori e i profumi del territorio romagnolo.



I momenti ai fornelli vedranno protagonisti due professionisti di grande esperienza: Annalisa Calandrini e Massimo Sala.



Annalisa Calandrini, Naturopata a 360°, è la food blogger di Amati&CucinaSano. Autrice del libro: Amarsi Cucinando Sano - le ricette romagnole della nonna rivisitate in chiave salutista (Ed. Il Ponte Vecchio), concorrente e vincitrice della trasmissione La Prova del Cuoco nel 2019 su RAI1. Ha tenuto corsi di cucina ed è consulente alimentare per molteplici aziende.



Massimiliano Sala si definisce un “cuoco per passione”. Un amore, quello per la cucina, che ha deciso di far diventare un lavoro. Di origine palermitana, lavora come Chef nel ristorante più importante dell’isola di Lipari. Ama integrarsi nei territori ricchi di storie e tradizione gastronomiche, alla ricerca di prodotti di nicchia che rendono unici i suoi show cooking.



Durante il pomeriggio sarà possibile prendere visione della mostra fotografica "Viola", installazione curata da Enrico de Luigi, noto fotografo riminese che si è divertito a sperimentare creando scatti suggestivi e colorati di Birra Viola, distribuita da Turci Bevande che sarà presente tra i produttori, dove la bottiglia si fa opera d’arte.



Il pomeriggio si concluderà con un salotto culturale che indagherà i molteplici aspetti del mondo food&beverage, dalla produzione alla comunicazione, con la partecipazione di Massimo Marcocchi di Romagna in Tavola. Tra gli ospiti il mastro birraio Andrea Plauser, l’enologo Ettore Sangiorgi, il sommelier Gilles Coffi Degboe, il barman Gianluca Nicoli.



Musica a cura del Dj Volumetrica e del sassofonista Giacomo Foschi. Dalle 20:30 cena su prenotazione a cura di Officine del Sale: + 39 393 824 1077.



Per il programma dettagliato e l’elenco di tutti i produttori che prenderanno parte alla manifestazione è online il sito mestierinversi.it.



Turci Bevande nasce negli anni sessanta, in pieno boom economico, quando la famiglia Arduini costruì le basi di quella che adesso è un’azienda di riferimento nel panorama della distribuzione bevande sulla costa romagnola e in tutta Italia. Un assortimento che si amplia esponenzialmente mettendo a disposizione della clientela una gamma davvero vasta di articoli. Un’azienda dinamica dall’animo giovane e all’avanguardia che si muove sul mercato attraverso il lavoro quotidiano di uno staff preparato e appassionato.