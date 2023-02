Nessuno vuole gestire l'ex discoteca Ecu: terza asta deserta

Attualità

Rimini

| 12:21 - 25 Febbraio 2023

L’ex discoteca Ecu.

Anche la terza asta per l'ex discoteca Ecu di via Pradella a Rimini è andata deserta. Nessun imprenditore ha presentato un'offerta e così lo storico locale con i suoi 17mila metri quadri, e una capienza di quasi 2mila persone. è ancora inesorabilmente chiuso. Ieri (venerdì 24 febbraio) si sarebbero dovuto aprire le buste delle offerte dei privati, ma non c'è stato nulla da aprire: l'asta è andata deserta. La società proprietaria dell’immobile è fallita nel giugno 2021 ed è in corso la liquidazione del suo patrimonio. Ieri il prezzo dell'immobile era di 630.400 euro, con grande probabilità calerà ancora per la quarta asta che si terrà prima dell'estate. La base d'asta in partenza era di 985mila euro.