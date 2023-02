Lotta alle mafie: ricevuto in comune a Rimini Federico Cafiero De Raho

Attualità

Rimini

| 11:15 - 25 Febbraio 2023

Federico Cafiero De Raho in comune a Rimini.

Legalità e giustizia, ma anche lotte alle mafie e alle infiltrazioni della malavita. Questi i principali temi affrontati, nel corso di un ricevimento – nel tardo pomeriggio di ieri - nella residenza comunale di Rimini, tra la vicesindaca di Rimini Chiara Bellini e Federico Cafiero De Raho, vicepresidente commissione Giustizia Camera dei deputati, ex Magistrato e Procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo.



Il deputato, a Rimini per un incontro serale sulle nuove frontiere della lotta alle mafie, era accompagnato da una delegazione guidata dal senatore Marco Croatti.

“Un incontro cordiale e molto interessante – ha spiegato Chiara Bellini – nel quale ci siamo confrontati su giustizia e contrasto alle mafie, ma anche, nel concreto, su alcuni strumenti messi in campo dal nostro territorio per lo sviluppo di una cultura della legalità”.