Calcio, l'ex Sammaurese Chiwisa convocato in Nazionale A per la Coppa d'Africa

| 18:09 - 24 Febbraio 2023

Mannah Chiwisa in forza alla Primavera dell'Atalanta.

L’ex gioiello della Sammaurese Mannah Chiwisa, ceduto nell’estate del 2021 dal club romagnolo all’Atalanta, è stato convocato nella Nazionale maggiore del suo Paese, lo Zambia in vista della doppia partita di qualificazione di Coppa d’Africa del 23 e 26 marzo contro il Lesotho. Il Ct dello Zambia è Avram Grant, già allenatore della Nazionale d’Istarele, del Ghana e in passato subentrato a Mourinho al Chelsea.



Recentemente Chiwisa era stato convocato nella Under 20 per le partite di qualificazione del girone che comprende Gambia, Benin e Tunisia ad Alessandria d’Egitto, ma l’Atalanta preferì trattenerlo per non privare la sua Primavera di un giocatore importante.

Una buona notizia che fa il paio con la firma del contratto di tre anni con il club orobico avvenuta qualche giorno fa, segno che il calciatore che si è fatto le ossa nel club guidato dal presidente Cristiano Protti ha mostrato qualità per intraprendere la carriera da professionista a buon livello.



Mannah Chiwisa, classe 2003, è alla seconda stagione in Primavera, quest’anno come fuoriquota. Chiwisa era stato seguito durante tutta la stagione alla Sammaurese da osservatori di più club di squadre di serie A: oltre all’Atalanta, Bologna, Sassuolo, Torino (fino all’ultimo ci ha provato) e Juventus. Il giovane centrocampista – è mancino - cresciuto come mezzala, si è messo in luce nella squadra di Stefano Protti nel ruolo di regista (22 presenze) dimostrando grande autorità per l’età: il giocatore originario della Zambia è infatti nato il 12 dicembre del 2003. Al suo arrivo in Italia, sostenne un provino alla Sammaurese per poi tornare in Africa.

Dopo un altro paio di esperienze in Europa, si è ripresentato alla Sammaurese che lo ha tesserato dopo un lungo iter previsto per i giovani calciatori extracomunitari. Nella stagione 2020-2021 il primo campionato, in serie D.



