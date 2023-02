Calcio Promozione, Sant'Ermete: sfida contro il Torconca dell'ex Pasolini

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:05 - 24 Febbraio 2023





Terza sfida in sette giorni per il S. Ermete. Domenica allo Stadium arriva il Torconca. La formazione allenata dall’ex Rimini Adrian Ricchiuti è appena un punto sopra i diretti rivali, vantando tra le proprie file l’ex Pasolini. L'attaccante dopo una breve apparizione in maglia verde è tornato nel mercato invernale laddove si era separato qualche mese prima. Un punto in due sfide per la formazione di Mancini che ha rischiato il colpaccio anche contro la seconda della classe. Il vantaggio di Baschetti aveva illuso i verdi che poi hanno subito prima il pareggio ed infine la rete del definitivo uno a due. Sul neutro di Gatteo, nel recupero di mercoledì si è vista una formazione che potrà dire la sua fine alla fine del torneo.

Domenica il pallone scotterà come non mai, i punti varranno doppi, considerando lo scontro diretto per la permanenza nell’attuale categoria. S. Ermete che spera di sfruttare il fattore campo per tornare a sorridere. Il pari raccolto in esterna con il fanalino di coda Meldola, muove la classifica ma chiaramente bisognerà ripartire dalla prestazione vista con la Sampierana.



Direzione di gara. La gara sarà diretta da Riccardo Samaritani della sezione di Ravenna coadiuvato da Andrea Samaritani e Leonardo Fornabaio della stessa sezione. Calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.