Santarcangelo, sorridono i giovani: arriva lo Skate Park

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:50 - 24 Febbraio 2023

Rendering Skate Park, Santarcangelo di Romagna.

Il nuovo skate park al Francolini fa il primo passo verso la realizzazione: nella giornata di ieri (giovedì 23 febbraio) la Giunta comunale ha infatti approvato il progetto preliminare per la nuova area dedicata alle evoluzioni con lo skate nel contesto di un parco già attrezzato per altre attività sportive.



Il nuovo skate park – che avrà una superficie di 700 metri quadrati, idonea anche per le competizioni Coni – sarà collocato nello spazio esistente tra il campo da basket, quello da volley e il rilievo che separa il parco Francolini dalla via Emilia, il cui dislivello sarà utilizzato per la nuova struttura in modo da limitare al massimo la necessità di movimentare terreno durante i lavori.



Il progetto, elaborato con il criterio della piena inclusione, sarà integrato nelle successive fasi – definitiva o esecutiva – con l’aggiunta di un percorso pedonale accessibile per raggiungere l’area skate, oltre a maggiori dettagli sulle strutture dedicate alle evoluzioni che saranno elaborate in collaborazione con la Skate school di Cesena, già partner del progetto “T.Anti Corpi: assembramenti culturali e laboratori di comunità”.



È proprio nel solco tracciato da T.Anti Corpi – progettualità con cui l’Amministrazione comunale ha inaugurato una nuova stagione di politiche giovanili – che sarà realizzato il nuovo skate park, per rispondere alla richiesta di tanti giovani santarcangiolesi che lo scorso anno avevano partecipato all’evento “Bmx: Bici in movimento”, realizzato all’interno dei parchi Francolini e Spina.



“L’idea di uno skate park a Santarcangelo nasce dalla richiesta di un gruppo di ragazzi sottoposta al Comune nei mesi della pandemia attraverso l’Educativa di strada, che ha trovato slancio e concretezza grazie al progetto T.Anti Corpi dando forma a un’opera attesa da tanti giovani” dichiara l’assessore alle Politiche giovanili, Danilo Rinaldi, insieme alla vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Pamela Fussi.



“Dopo la rampa installata al parco Spina, abbiamo scelto il Francolini per la realizzazione della nuova struttura per valorizzare ancora di più la sua vocazione, ormai consolidata, per l’attività sportiva e l’aggregazione giovanile. Al momento siamo in una fase di preliminare della progettazione – concludono i due assessori – che nel proseguimento del suo iter coinvolgerà la Skate school di Cesena per arricchire ancora di più l’intervento, nel segno di quella partecipazione che caratterizza sin dall’inizio le iniziative di T.Anti Corpi”.



L’opera, dal costo complessivo di circa 140mila euro, sarà finanziata nell’ambito della variazione di bilancio all’ordine del giorno del Consiglio comunale di lunedì 27 febbraio e inserita nel Piano triennale dei lavori pubblici per l’annualità 2023.