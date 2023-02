Locali troppo rumorosi in zona Alba a Riccione, il Comune promette tolleranza zero L'assessore Capocasa: 'Certi comportamenti non saranno tollerati'

Attualità Riccione | 15:43 - 24 Febbraio 2023 L'assessore Oreste Capocasa PH SALVATORI.



Nell'incontro con la cittadinanza della zona Alba, avvenuto ieri sera (giovedì 23 febbraio), l'assessore Oreste Capocasa ha annunciato un potenziamento della videosorveglianza della zona. Sarà inoltre confermato il servizio offerto dai vigilantes.



Diversi cittadini presenti hanno evidenziato situazioni di degrado e soprattutto alcuni locali troppo rumorosi. L'assessore Capocasa ha rassicurato i presenti: "Non si ripeterà quanto accaduto nell’estate del 2022, quando il centralino della Polizia locale era subissato dalle chiamate". Capocasa spiega: "Lo scorso anno eravamo appena arrivati e abbiamo preso le redini della gestione cittadina in corsa". Ma nella prossima estate le cose saranno diverse: "Certi comportamenti non saranno tollerati. Nessuna tolleranza verso i locali troppo rumorosi".





< Articolo precedente Articolo successivo >