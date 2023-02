Misano, cresce uso del servizio di trasporto a chiamata

Attualità

Misano Adriatico

| 15:38 - 24 Febbraio 2023

A sei anni dall’avvio della sperimentazione, il servizio di trasporto a chiamata nel comune di Misano Adriatico continua a consolidarsi. I dati del 2022 indicano che il Concabus ha percorso nel territorio di Misano 51.880 km ed è stato usato da 52.088 utenti. Le fermate più utilizzate sono quelle in prossimità delle scuole, a Scacciano, Via del Carro, Misano Monte e Municipio. "La forza del servizio a chiamata sta nella grande flessibilità - evidenzia l'amministrazione comunale - è un servizio quasi personalizzato, che può essere assimilato ad un taxi collettivo". Il percorso varia, infatti, a seconda delle richieste e si definisce man mano che i passeggeri effettuano le proprie prenotazioni. “Un’iniziativa che il Comune appoggia pienamente – dichiara l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi - e che, anzi, deve essere accompagnata e supportata affinché migliori sempre di più. È un servizio di grande utilità per i cittadini, in particolare per gli anziani. In linea, peraltro, con le strategie del risparmio energetico e della salvaguardia dell’ambiente. Intendiamo verificare, insieme ad AMR - Agenzia Mobilità Romagna, le modalità per farlo conoscere e migliorare ulteriormente”.



Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00. Le corse possono essere prenotate telefonando al numero verde 800108122. Il costo del servizio è il medesimo del biglietto di corsa semplice del Tpl (1,30 euro). Sono validi anche gli abbonamenti di Start Romagna.