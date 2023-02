Rimini, poco meno di 6 abitazioni su 10 sono seconde case o messe sul mercato degli affitti

Attualità

24 Febbraio 2023

Durante la Commissione di questa mattina (venerdì 24 febbraio) sul tema dell’Emergenza abitativa e Patto per la Casa, è stata illustrata dall'assessore Gianfreda una panoramica sulla situazione degli immobili nel Comune di Rimini.



Le abitazioni a Rimini sono circa 80 mila, di cui il 43,7% abitazioni principali, il 12,3 abitazioni a disposizione, il 9,6 a canone libero, il 7,2 a canone concordato e il restante 7,2 comodati. In particolare, il 66% dei proprietari sono di Rimini, il 20 di città fuori dall’Emilia-Romagna e il 14% di altri comuni della Regione. Delle circa 1.000 abitazioni destinate al mercato turistico, buona parte è oggetto di locazioni brevi effettuate con gestioni non imprenditoriali.



Dopo l'incontro con l'associazione degli Inquilini, Gianfreda incontrerà i sindacati e convocherà un tavolo provinciale delle politiche abitative "per fare il punto sui prossimi percorsi da intraprendere e per fare un bilancio generale dello stato delle cose".