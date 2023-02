Padre di famiglia prende a testate un tifoso per i festeggiamenti troppo rumorosi. A processo

Cronaca

Rimini

| 15:09 - 24 Febbraio 2023

Foto di repertorio.

Sarà processato con rito abbreviato, per l'accusa di lesioni volontarie aggravate, il 45enne riccionese che l'11 giugno 2021 colpì un ventenne con una testata al volto, al culmine di una lite scoppiata a seguito dei rimproveri che l'uomo aveva rivolto al giovane e ai suoi amici, per i festeggiamenti troppo rumorosi inscenati per la vittoria dell'Italia in una gara del campionato Europeo di calcio. Il 45enne, in compagnia a sua volta di alcuni amici, era intervenuto, nei pressi di un bar sulla spiaggia di Cervia, invitando i tifosi a non urlare, per non spaventare la figlia di pochi mesi, che sentito il trambusto aveva iniziato a piangere. Scoppiò una lite, con l'imputato che colpì il 20enne con una testata, rompendogli due incisivi e il setto nasale. Oggi (venerdì 24 febbraio) l'avvocato difensore Raffaele Moretti ha

chiesto il rito abbreviato, condizionato all'assunzione di un solo testimone. Il 20enne invece si è costituito parte civile. Il processo è stato aggiornato a giovedì 20 aprile.