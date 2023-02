Pretendeva a tutti i costi l'euro del carrello: molesta i clienti e viene arrestato

Cronaca

Rimini

| 15:04 - 24 Febbraio 2023

Foto di repertorio.

Ieri pomeriggio (giovedì 23 febbraio) un uomo di nazionalità nigeriana, che da giorni si era segnalato per comportamenti molesti nei confronti dei clienti di un supermercato, è stato arrestato dalla Polizia, intervenuta sul posto, in via Flaminia a Rimini. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era solito strappare i carrelli dalle mani dei clienti, per portare via l'euro che viene utilizzato per sbloccarli e utilizzarli. Una donna ha segnalato il suo comportamento molesto agli agenti intervenuti e quando quest'ultimi hanno chiesto di consegnare un documento, l'uomo ha detto di esserne sprovvisto, dando generalità risultate poi false. Rifiutandosi di seguirli in Questura, ha iniziato a urlare, venendo però riportato a miti consigli dagli agenti tramite l'utilizzo dello spray al peperoncino. È scattato così l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sull'identità personale.