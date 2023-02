Carlo Frisi ricorda Maurizio Costanzo: "Fu il primo a portarmi in televisione"

Attualità

Rimini

| 14:19 - 24 Febbraio 2023

Oggi (venerdì 24 febbraio) la televisione italiana piange la scomparsa di Maurizio Costanzo, una vera e propria icona. Il Maurizio Costanzo Show, il più longevo talk show italiano, negli anni ha fatto crescere la fama e la popolarità di numerosi personaggi, attori e comici. E un comico e imitatore riminese, Carlo Frisoni alias Carlo Frisi, fece la sua prima apparizione in televisione proprio grazie allo storico conduttore, giornalista e autore romano, deceduto all'età di 84 anni: "Ci incontrammo nel dicembre 1984 al Geo Club, storico locale di San Mauro Mare. In quegli anni Costanzo portava il Maurizio Costanzo show in tour e quella sera fui ospite. Mi volle poi per la prima edizione di Buona Domenica, nel gennaio 1985: fu il primo a portarmi in televisione", ricorda Frisi. "Oggi è una giornata molto triste: scontato dirlo, ma ho provato un grande dispiacere", evidenzia il celebre imitatore riminese, che definisce Costanzo "un grande innovatore", sempre avanti di una decina di anni rispetto agli altri. L'ultima volta che Frisi ha incontrato Costanzo risale al 2017. L'imitatore, accompagnato da Sergio Barducci, fu suo ospite a Roma per la registrazione di una puntata del programma "Scusi, mi racconta San Marino", in onda su San Marino Rtv. Frisi, che da anni risiede a San Marino, in quell'occasione propose diversi suoi cavalli di battaglia, dal presidente Mattarella ad Aldo Biscardi.





ric. gia.