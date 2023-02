Tartaruga seviziata da ignoti: le incidono delle lettere sul guscio con una lama

Cronaca

| 13:57 - 24 Febbraio 2023

Questa mattina (venerdì 24 febbraio) la fondazione Cetacea di Riccione è intervenuta in soccorso di una tartaruga al porto di Cesenatico, su segnalazione di un pescatore, che ha ripescato l'animale ferito con le sue reti, durante la pesca a strascico. La tartaruga presentava sul carapace ferite inferte da un attrezzo tagliente: "Le ferite inferte sono di natura intenzionale, paiono essere due lettere, forse le iniziali di chi ha compiuto questo gesto crudele", spiega la fondazione Cetacea. Le ferite erano fresche e sanguinanti: "Non è passato tanto tempo tra il momento in cui l’animale è stato ributtato in mare dal suo seviziatore e il momento in cui, stavolta possiamo dire fortunatamente, è finito nella rete a strascico del motopeschereccio di Cesenatico".



“In quasi vent'anni di questo lavoro non avevo mai assistito a tanta crudeltà e barbarie", aggiunge il presidente di Fondazione Cetacea di Riccione Sauro Pari, che condanna il gesto: “la legge punisce chiunque cagioni lesioni o sottoponga a sevizie un animale, inoltre le tartarughe Caretta caretta sono animali protetti dalla Convenzione di Washington (o C.I.T.E.S.), volta a tutelare le specie animali e vegetali a rischio di estinzione. Pertanto procederemo con una denuncia alle autorità competenti” .