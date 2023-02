Calcio Eccellenza: maltempo, il Pietracuta giocherà a San Giovanni contro il Russi

Sport

Pietracuta di San Leo

| 12:56 - 24 Febbraio 2023



Maltempo in arrivo domenica prossima (26 febbraio) sul territorio riminese. Il Pietracuta gioca d'anticipo, per prevenire un nuovo rinvio: la gara con il Russi verrà disputata infatti al sintetico di San Giovanni in Marignano, via Conca Nuova 198. Fischio di inizio confermato alle 14.30. L'avversario è piuttosto impegnativo per i ragazzi di Fregnani: il Russi è terzo in classifica, anche se nelle ultime tre trasferte ha conquistato un solo punto con il Sanpaimola, due sconfitte con Progresso (la squadra seconda in classifica) e Granamica.