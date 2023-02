Oltre 93.000 scatti per raccontare Rimini nel contest fotografico del Comune

Attualità

Rimini

12:50 - 24 Febbraio 2023

Rimini sotto la neve PH LORELLA FIORI.





Un racconto per immagini degli angoli e dei colori più belli di Rimini capace di raggiungere 93mila scatti. E’ quello che ogni giorno si arricchisce di contenuti con il progetto #myrimini, il contest via social che cresce di anno in anno coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti e follower e che vede quotidianamente postate immagini sulle pagine social del Comune di Rimini. Un racconto nato nel 2015 e che ad oggi ha raggiunto più di 31 mila follower per più di 90mila scatti che raccontano Rimini con la spontaneità dei cittadini e dei turisti che la narrano con le loro foto digitali.



È il mare il protagonista assoluto degli scatti del 2022: il nuovo parco del mare, l'insolita spiaggia innevata, gli immancabili tramonti. Gli altri angoli della città che più vengono immortalati dalle fotocamere degli smartphone degli instagramer sono senz’altro il centro storico, con una predominanza di istantanee dedicate a piazza Malatesta, al ponte di Tiberio, al Duomo, al nuovo Museo Fellini e ai borghi.



Piattaforma d’elezione di questo progetto è il profilo Instagram @comunerimini , a disposizione degli istagramer per narrare Rimini, i suoi monumenti, i luoghi più nascosti, insoliti. Scatti di vita quotidiana, balneare ed eventi. Gli scatti più belli vengono poi pubblicati anche sulla pagina facebook del Comune di Rimini.